Росіяни намагалися штурмувати позиції 3 ОШБр — військові показали кадри відбиття атак

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

Окупанти спробували штурмувати укріплення Третьої штурмової бригади. Ворог залучив для атак танки, БТР, БМП та МТ-ЛБ. Проте українським військовим вдалося відбити атаки ворога.

Про це повідомила пресслужба бригади у четвер, 26 вересня.

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Відбиття наступу на Харківщині

Окупанти намагалися штурмувати позиції трьома заходами. Підрозділи Третьої штурмової, швидко відреагувавши, завдали удару по колоні за допомогою дронів, вивівши з ладу частину ворожої бронетехніки.

Зокрема, вцілілий танк, який намагався прорватися, став жертвою FPV-дронів, які оперативно його наздогнали. Під час бойових дій було знищено ще два танки та БМП, що зупинило рух ворожих сил. Водночас ті, хто намагався втекти, були добиті на ходу.

В бригаді зазначили, що вся чисельна техніка противника була знищена лише за допомогою безпілотників, а атаки ворога успішно відбито.

Там додали, що бійці підрозділів FATUM, Протитанкового, Primus, 1-го штурмового, 2-го штурмового, а також Revenge group з 1-го механізованого батальйону та нашої ББС продовжують ефективно знищувати противника на Харківщині.

Нагадаємо, українські розвідники показали відео, як ефектно знищили російську гаубицю "МСТА-С".

Також бійці з "Азову" показали справжні повітряні бої — для знищення ворожих безпілотників вони застосували FPV-дрони.