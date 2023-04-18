В центре Харькова перекрыли дорогу из-за щенка

Собака породы джек-рассел-терьер. Фото: УНИАН/Соколовская Инна

Харьковские полицейские остановили транспорт в центре города, на Павловской площади, чтобы спасти щенка. Как оказалось, животное убежало от хозяйки.

Видео "спецоперации" по спасению собаки опубликовали в Telegram-канале Патрульной полиции Харьковской области

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Операция по спасению щенка

17 апреля на площади Павловской в Харькове, инспекторы увидели собачку, которая выбежала на проезжую часть. Животное было напугано от плотного трафика и вот-вот могло попасть под колеса автомобилей.

"Патрульные немедленно включили красные и синие проблесковые маячки, чтобы привлечь внимание водителей и остановить движение. Несколько минут понадобилось провоохранителям, чтобы догнать растерянную собачку", — рассказывают полицейские.

Сергей Чушенко, Татьяна Быкова и Сергей Величко посадили малыша в патрульный автомобиль и поехали искать его владельца. Через некоторое время, неподалеку от городского сквера "Стрелка", патрульные заметили быстро куда-то уходящую женщину с двумя собаками, которая кричала: "Кексик". Сомнений не было, ведь Кексик радостно узнал свою владелицу и четырехлапых друзей.

"Беглеца передали владелице. Взволнованная женщина искренне поблагодарила полицейских за их неравнодушие", — пишут правоохранители.

Напомним, что спасателями местного подразделения ГСЧС в Хмельницкой области удалось вытащить из беды бобра. Животное попало в недействующий декоративный фонтан и самостоятельно выбраться оттуда не смогло.

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