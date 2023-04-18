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У центрі Харкова перекрили дорогу через цуценя

18 квітня 2023 11:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У центрі Харкова перекрили дорогу через цуценя
Собака породи джек-рассел-тер'єр. Фото: УНІАН/Соколовська Інна
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Харківські поліцейські зупинили транспорт у центрі міста, на Павлівській площі, щоби врятувати цуценя. Як виявилось, тваринка втекла від господарки. 

Відео "спецоперації" з порятунку собаки опублікували у Telegram-каналі Патрульної поліції Харківської області

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17 квітня на площі Павлівській у Харкові інспектори побачили песика, який вибіг на проїжджу частину. Тварина була налякана від щільного трафіку і могла попасти під колеса автівок.

"Патрульні негайно увімкнули червоні та сині проблискові маячки, аби привернути увагу водіїв та зупинити рух. Декілька хвилин знадобилось правоохоронцям, аби наздогнати розгубленого песика", — розповідають поліцейські. 

 

Сергій Чушенко, Тетяна Бикова та Сергій Величко посадили малого до патрульного авто та поїхали шукати його власника. Через деякий час, неподалік міського скверу "Стрілка", патрульні помітили жінку з двома собаками, яка швидко кудись йшла, вигукуючи: "Кексику". Сумнівів не було, адже Кексик радісно впізнав свою власницю та чотирилапих друзів.

"Втікача передали власниці. Схвильована жінка щиро подякувала поліцейським за їхню небайдужість", — пишуть правоохоронці. 

Нагадаємо, що рятувальникам місцевого підрозділу ДСНС в Хмельницькій області вдалося витягти з халепи бобра. Тваринка потрапила до недіючого декоративного фонтану та самостійно вибратися не змогла.

Також ми розповідали про те, як харків'яни рятували домашніх тварин під час обстрілів. 

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