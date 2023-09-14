В центре Харькова погасили марки, посвященные городам-героям

Момент погашения марки. Фото: Новини.LIVE

14 сентября "Укрпочта" ввела в обращение и погасила почтовый блок "Города Героев. Харьковщина", посвященного деоккупированным городам Балаклеи, Изюма, Купянска и Харькову. Торжественное мероприятие состоялось на площади Свободы возле разрушенного здания Харьковской ОГА.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Новая почтовая марка "Города Героев.Харьковщина"

Новые марки приурочены к годовщине контрнаступления ВСУ в Харьковской области и содержат изображения городов нашей области - Харькова, Купянская, Изюма и Балаклеи. На почтовых марках изображены моменты поднятия украинского флага в этих городах.

Эскизы почтового выпуска разработаны креативным агентством I AM IDEA. Выпустили их тиражом в 75 000 экземпляров.

Марки "Города Героев. Харьковшина" на конверте. Фото: Новини.LIVE

По словам Гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, онлайн продажи марки стартовали в 8 утра, а уже в 9:30 их все раскупили.

На погашении марки присутствовали начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, а также участвовавшие в освобождении Харьковщины бойцы ВСУ.

Напомним, в День памяти погибших защитников Украины, Укрпочта выпустит новую благотворительную почтовую марку под названием "Вечная память!". Она будет посвящена воинам, отдавшим свою жизнь за Украину.

Также мы писали о том, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" снизил стоимость доставки посылок за пределы страны. Теперь стоимость такой услуги почти на 20% меньше.