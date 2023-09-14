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У центрі Харкова погасили марки, присвячені містам-героям

14 вересня 2023 19:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У центрі Харкова погасили марки, присвячені містам-героям
Момент погашення марки. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

14 вересня Укрпошта ввела в обіг та погасила поштовий блок "Міста Героїв. Харківщина", присвяченого деокупованим містам Балаклії, Ізюму, Куп’янську, а також Харкову. Урочистий захід відбувся на площі Свободи, неподалік зруйнованої будівлі Харківської ОДА. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події. 

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Нова поштова марка "Міста Героїв. Харківщина"

Нові марки приурочені до річниці контрнаступу ЗСУ на Харківщині та містять зображення міст нашої області — Харкова, Куп’янська, Ізюма та Балаклії. На поштових марках зображено моменти підняття українського прапора у цих містах.

Ескізи поштового випуску розроблені креативною агенцією I AM IDEA. Випустили їх тиражем в 75 000 екземплярів. 

Марки "Міста Героїв. Харківшина" на конверті. Фото: Новини.LIVE

За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, онлайн продажі марки стартували о 8 ранку, а вже о 9:30 їх усі розкупили. 

На погашенні марки були присутні начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також бійці ЗСУ, які брали участь у визволенні Харківщини.

Нагадаємо, у День пам’яті загиблих захисників України, Укрпошта випустить нову благодійну поштову марку під назвою "Вічна памʼять!". Вона буде присвячена воїнам, які віддали своє життя за Україну.

Також ми писали про те, що національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" знизив вартість доставки посилок за межі країни. Тепер вартість такої послуги на майже 20% менша.

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