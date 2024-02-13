В центре Харькова спасатели вытащили женщину из реки

Спасение женщины из реки в Харькове. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове сотрудники ГСЧС спасли женщину, которая оказалась в реке Лопань и не могла оттуда выбраться.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Очевидцы увидели 43-летнюю женщину, которая оказалась в реке в центре Харькова. Спасателям удалось оперативно достать выдвижную пожарную лестницу и поднять женщину наверх.

"Спасенную осмотрели медики скорой и госпитализировали ее в больницу", — добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее пограничники спасли мужчину, который едва не утонул в реке Тиса, ведь хотел незаконно попасть в Венгрию.

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