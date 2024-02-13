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В центре Харькова спасатели вытащили женщину из реки

13 февраля 2024 17:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В центре Харькова спасатели вытащили женщину из реки
Спасение женщины из реки в Харькове. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харькове сотрудники ГСЧС спасли женщину, которая оказалась в реке Лопань и не могла оттуда выбраться.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Как удалось спасти женщину

Очевидцы увидели 43-летнюю женщину, которая оказалась в реке в центре Харькова. Спасателям удалось оперативно достать выдвижную пожарную лестницу и поднять женщину наверх.

 

"Спасенную осмотрели медики скорой и госпитализировали ее в больницу", — добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее пограничники спасли мужчину, который едва не утонул в реке Тиса, ведь хотел незаконно попасть в Венгрию.

Также мы писали, что 12-13 февраля населенным пунктам Львовщины грозит подтопление заводей и сельхозугодий из-за повышения уровня воды в местных реках.

ГСЧС
спасение
женщины
спасатели
Харьков
война в Украине

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