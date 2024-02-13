У центрі Харкова рятувальники витягли жінку з річки

Порятунок жінки з річки в Харкові. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

У Харкові співробітники ДСНС врятували жінку, яка опинилася в річці Лопань і не могла звідти вибратися.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Як вдалося врятувати жінку

Очевидці побачили 43-річну жінку, яка опинилася в річці у середмісті Харкова. Рятувальникам вдалося оперативно дістати висувну пожежну драбину та підняти жінку нагору.

"Врятовану оглянули медики швидкої та госпіталізували її до лікарні", — додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше прикордонники врятували чоловіка, який ледь не втопився в річці Тиса, адже хотів незаконно потрапити до Угорщини.

Також ми писали, що 12-13 лютого населеним пунктам Львівщини загрожує підтоплення заплав та сільгоспугідь через підвищення рівня води в місцевих річках.