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У центрі Харкова рятувальники витягли жінку з річки

13 лютого 2024 17:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У центрі Харкова рятувальники витягли жінку з річки
Порятунок жінки з річки в Харкові. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Харкові співробітники ДСНС врятували жінку, яка опинилася в річці Лопань і не могла звідти вибратися.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Як вдалося врятувати жінку

Очевидці побачили 43-річну жінку, яка опинилася в річці у середмісті Харкова. Рятувальникам вдалося оперативно дістати висувну пожежну драбину та підняти жінку нагору.

 

"Врятовану оглянули медики швидкої та госпіталізували її до лікарні", — додали в ДСНС. 

Нагадаємо, раніше прикордонники врятували чоловіка, який ледь не втопився в річці Тиса, адже хотів незаконно потрапити до Угорщини. 

Також ми писали, що 12-13 лютого населеним пунктам Львівщини загрожує підтоплення заплав та сільгоспугідь через підвищення рівня води в місцевих річках. 

ДСНС
порятунок
жінки
рятувальники
Харків
війна в Україні

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