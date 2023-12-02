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В центре Харькова проходит очередной митинг — что требуют люди

2 декабря 2023 13:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В центре Харькова проходит очередной митинг — что требуют люди
Митинг в центре Харькова. Фото: Новини.LIVE Харків
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В центре Харькова проходит очередная акция протеста "Деньги на ВСУ". В рамках мероприятия, люди требуют эффективного использования государственных средств. 

Об єтом сообщают Новини.LIVE Харків

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Митинг в центре Харькова — что известно

Известно, что около 50 участников митинга собрались у здания ОВА и направились к зданию городского совета на улице Шевченко. При этом в полиции указали, что в 12:00 должен был состояться еще один митинг. 

Основная претензия митингующих — это борьба с коррупцией в тендерах и направление финансов на поддержку Вооруженных сил Украины. Граждане выражают желание убедиться, что власти активно помогают армии.

Один из участников акции говорит, что поскольку финансирование уходит на мощение брусчаткой и другие несущественные проекты, общественность обеспокоена тем, что власти не уделяют должного внимания поддержке Вооруженных Сил Украины и стремлению к победе. То есть люди стараются донести до харьковской, а также общенациональной власти, что главная потребность — это победа.

Напомним, что жители Киева требуют от мэра города Виталия Кличко и КГГА увеличить финансирование из городского бюджета на нужды ВСУ. Инициативная группа "Деньги на ВСУ" уже десять раз выходила на митинг под здание КГГА. Также протестующие обратились к Кличко с требованием публично поговорить о проекте бюджета.

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