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У центрі Харкова відбувається черговий мітинг — що вимагають люди

2 грудня 2023 13:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У центрі Харкова відбувається черговий мітинг — що вимагають люди
Мітинг у центрі Харкова. Фото: Новини.LIVE Харків
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У центрі Харкова триває чергова акція протесту "Гроші на ЗСУ". У рамках заходу люди потребують ефективного використання державних коштів.

Про це повідомляють Новини.LIVE Харків

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Відомо, що близько 50 учасників мітингу зібралися біля будівлі ОВА та попрямували до будівлі міської ради на вулиці Шевченка. При цьому в поліції вказали, що о 12:00 мав відбутися ще один мітинг.

Основна претензія мітингувальників — це боротьба з корупцією у тендерах та спрямування фінансів на підтримку Збройних сил України. Громадяни висловлюють бажання переконатися, що влада активно допомагає армії.

Один з учасників акції каже, що оскільки фінансування йде на мощення бруківкою та інші несуттєві проєкти, громадськість стурбована тим, що влада не приділяє належної уваги підтримці Збройних Сил України та прагненню до перемоги. Тобто люди намагаються донести до харківської та загальнонаціональної влади, що головна потреба — це перемога.

Нагадаємо, що мешканці Києва вимагають від мера міста Віталія Кличка та КМДА збільшити фінансування з міського бюджету на потреби ЗСУ. Ініціативна група "Гроші на ЗСУ" вже десять разів виходила на мітинг під будівлю КМДА. Також протестувальники звернулися до Кличка з вимогою публічно поговорити про проєкт бюджету.

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