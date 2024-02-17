В центре Харькова состоялся митинг в поддержку ВСУ — что требовали люди

Люди на митинге в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В центре Харькова состоялся мирный митинг в поддержку Вооруженных сил Украины. Митингующие требовали от местной власти направлять больше денег на поддержку военных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в субботу, 17 февраля.

Митинг в центре Харькова

Один из митингующий сказал, что у нас снабжение на нуле, а тут высаживают клумбы, чистят тротуары.

"Я просто зашел и посмотрел на 2024 год бюджет. Будут списывать 300 миллионов на уборку притотуарных территорий. В целом, это стыд и позор Харькову, что в таком большом городе на митинг выходило 50 человек. Я по вечерам хожу по барам, и там можно насчитать больше люде чем здесь", — добавил митингующий.

Люди на митинге в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Люди на улице стояли с плакатами с призывами продать яхты и бриллианты, а на вырученные деньги купить военным дроны и пикапы. Также харьковчане просят дроны для ВСУ, а не новые ветки метро.

Люди на митинге в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Люди на митинге в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве под зданием Киевской городской государственной администрации состоялся митинг в поддержку ВСУ. Люди требовали денег для украинских защитников.

Ранее в Одессе состоялась акция в поддержку военных, которые находятся в плену. Небезразличные горожане и родственники пленных вышли на улицы города на мирный митинг Free Azov.