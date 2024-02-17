У центрі Харкова відбувся мітинг на підтримку ЗСУ — що вимагали люди
У центрі Харкова відбувся мирний мітинг на підтримку Збройних Сил України. Мітингувальники вимагали від місцевої влади спрямовувати більше грошей на підтримку військових.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у суботу, 17 лютого.
Мітинг у центрі Харкова
Один із мітингувальників сказав, що у нас постачання на нулі, висаджують клумби, чистять тротуари.
"Я просто зайшов і подивився на 2024 рік бюджет. Списуватимуть 300 мільйонів на прибирання притотуарних територій. Загалом, це сором і ганьба Харкову, що в такому великому місті на мітинг виходило 50 людей. Я вечорами ходжу барами, і там можна нарахувати більше людей, ніж тут", — додав мітингувальник.
Люди на вулиці стояли з плакатами із закликами продати яхти та діаманти, а на виручені гроші купити військовим дрони та пікапи. Також харків'яни просять дрони для ЗСУ, а не нові гілки метро.
Нагадаємо, у Києві під будівлею Київської міської державної адміністрації відбувся мітинг на підтримку ЗСУ. Люди вимагали грошей для українських захисників.
Раніше в Одесі відбулася акція на підтримку військових, які перебувають у полоні. Небайдужі городяни та родичі полонених вийшли на вулиці міста на мирний мітинг Free Azov.
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