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В центре Харькова почтили память павших защитников — фоторепортаж

8 февраля 2025 11:58
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В центре Харькова почтили память павших защитников - фоторепортаж
Акция памяти по павшим защитникам. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В центре Харькова в субботу, 8 февраля, неравнодушные граждане почтили память павших украинских воинов. В частности, участники акции призвали не забывать о минуте молчания.

На месте события побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Люди собрались центре города в рамках акции "Вшануй". Они призвали украинцев не забывать о минуте молчания в знак уважения к погибшим защитникам и защитницам.

Участники акции во время минуты молчания перекрыли одну из проезжих частей города. По завршенню минуты молчания прозвучал гимн, после чего движение автомобилей по улице возобновилось.

вшанували пам'ять
Участники акции "Вшануй". Фото: Новини.LIVE
вшанування пам'яті полеглих героїв
Акция памяти в центре Харькова. Фото: Новини.LIVE

Напомним, возле Оперного театра в Киеве состоялась масштабная акция в поддержку украинских военнопленных. Люди в очередной раз вышли на акцию Free Azov.

Ранее мы писали, что во Львове в центре города собрались сотни людей, чтобы напомнить о воинах, которые до сих пор находятся в России.

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