В центре Харькова почтили память павших защитников — фоторепортаж

Акция памяти по павшим защитникам. Фото: Новини.LIVE

В центре Харькова в субботу, 8 февраля, неравнодушные граждане почтили память павших украинских воинов. В частности, участники акции призвали не забывать о минуте молчания.

На месте события побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Люди собрались центре города в рамках акции "Вшануй". Они призвали украинцев не забывать о минуте молчания в знак уважения к погибшим защитникам и защитницам.

Участники акции во время минуты молчания перекрыли одну из проезжих частей города. По завршенню минуты молчания прозвучал гимн, после чего движение автомобилей по улице возобновилось.

Участники акции "Вшануй". Фото: Новини.LIVE

Акция памяти в центре Харькова. Фото: Новини.LIVE

Напомним, возле Оперного театра в Киеве состоялась масштабная акция в поддержку украинских военнопленных. Люди в очередной раз вышли на акцию Free Azov.

Ранее мы писали, что во Львове в центре города собрались сотни людей, чтобы напомнить о воинах, которые до сих пор находятся в России.