В центре Харькова почтили память павших защитников — фоторепортаж
В центре Харькова в субботу, 8 февраля, неравнодушные граждане почтили память павших украинских воинов. В частности, участники акции призвали не забывать о минуте молчания.
На месте события побывал корреспондент Новини.LIVE.
В Харькове почтили память павших
Люди собрались центре города в рамках акции "Вшануй". Они призвали украинцев не забывать о минуте молчания в знак уважения к погибшим защитникам и защитницам.
Участники акции во время минуты молчания перекрыли одну из проезжих частей города. По завршенню минуты молчания прозвучал гимн, после чего движение автомобилей по улице возобновилось.
Напомним, возле Оперного театра в Киеве состоялась масштабная акция в поддержку украинских военнопленных. Люди в очередной раз вышли на акцию Free Azov.
Ранее мы писали, что во Львове в центре города собрались сотни людей, чтобы напомнить о воинах, которые до сих пор находятся в России.
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