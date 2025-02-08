У центрі Харкова вшанували полеглих захисників — фоторепортаж

Акція пам'яті по полеглих захисниках. Фото: Новини.LIVE

У центрі Харкова у суботу, 8 лютого, небайдужі громадяни вшанували пам’ять полеглих українських воїнів. Зокрма, учасники акції закликали не забувати про хвилину мовчання.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.

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Люди зібралися центрі міста в рамках акції "Вшануй". Вони закликали українців не забувати про хвилину мовчання на знак пошани до загиблих захисників і захисниць.

Учасники акції під час хвилини мовчання перекрили одну з проїжджих частин міста. По завршенню хвилини мовчання пролунав гімн, після чого рух автомобілів по вулиці відновився.

Учасники акції "Вшануй". Фото: Новини.LIVE

Акція пам'яті у центрі Харкова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, біля Оперного театру в Києві відбулася масштабна акція на підтримку українських військовополонених. Люди вкотре вийшли на акцію Free Azov.

Раніше ми писали, що у Львові у центрі міста зібралися сотні людей, аби нагадати про воїнів, які досі перебувають у Росії.