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У центрі Харкова вшанували полеглих захисників — фоторепортаж

8 лютого 2025 11:58
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У центрі Харкова вшанували полеглих захисників — фоторепортаж
Акція пам'яті по полеглих захисниках. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У центрі Харкова у суботу, 8 лютого, небайдужі громадяни вшанували пам’ять полеглих українських воїнів. Зокрма, учасники акції закликали не забувати про хвилину мовчання.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.

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Люди зібралися  центрі міста в рамках акції "Вшануй". Вони закликали українців не забувати про хвилину мовчання на знак пошани до загиблих захисників і захисниць.

Учасники акції під час хвилини мовчання перекрили одну з проїжджих частин міста. По завршенню хвилини мовчання пролунав гімн, після чого рух автомобілів по вулиці відновився.

вшанували пам'ять
Учасники акції "Вшануй". Фото: Новини.LIVE
вшанування пам'яті полеглих героїв
Акція пам'яті у центрі Харкова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, біля Оперного театру в Києві відбулася масштабна акція на підтримку українських військовополонених. Люди вкотре вийшли на акцію Free Azov. 

Раніше ми писали, що у Львові у центрі міста зібралися сотні людей, аби нагадати про воїнів, які досі перебувають у Росії.

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