В Волчанске пограничники "подожгли" вражеский танк Т-72 — эффектные кадры
В Волчанске на Харьковщине пограничники бригады "Стальная граница" вместе с Вооруженными силами Украины поразили российский танк Т-72. Судя по обнародованным кадрам, военная техника восстановлению не подлежит.
Видео мастерской работы было показано в Государственной пограничной службе.
Уничтожение российского танка
"В Волчанске пограничники бригады "Стальная граница" совместно с Силами обороны за прошедшие сутки поразили вражеский танк Т-72", — подписали видео в ГПСУ.
На обнародованных кадрах можно увидеть, что успешно с задачей справился ударный дрон. Он поразил как раз верхнюю часть танка оккупантов, в результате чего вспыхнул пожар.
Напомним, ранее пограничникам удалось уничтожить вражеский БПЛА из пулемета Browning M2, а также ликвидировать орудие "Гиацинт-Б".
Добавим, военнослужащие Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого уничтожили вражескую технику и отбили штурм россиян в Урожайном Донецкой области.
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