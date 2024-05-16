Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Волчанске пограничники "подожгли" вражеский танк Т-72 — эффектные кадры arrow

В Волчанске пограничники "подожгли" вражеский танк Т-72 — эффектные кадры

16 мая 2024 14:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Волчанске пограничники "подожгли" вражеский танк Т-72 — эффектные кадры
Момент уничтожения техники. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Волчанске на Харьковщине пограничники бригады "Стальная граница" вместе с Вооруженными силами Украины поразили российский танк Т-72. Судя по обнародованным кадрам, военная техника восстановлению не подлежит.

Видео мастерской работы было показано в Государственной пограничной службе.

Читайте также:

Уничтожение российского танка

 

"В Волчанске пограничники бригады "Стальная граница" совместно с Силами обороны за прошедшие сутки поразили вражеский танк Т-72", — подписали видео в ГПСУ.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что успешно с задачей справился ударный дрон. Он поразил как раз верхнюю часть танка оккупантов, в результате чего вспыхнул пожар.

Напомним, ранее пограничникам удалось уничтожить вражеский БПЛА из пулемета Browning M2, а также ликвидировать орудие "Гиацинт-Б".

Добавим, военнослужащие Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого уничтожили вражескую технику и отбили штурм россиян в Урожайном Донецкой области.

война
Харьков
россияне
танки
Харьковская область
военная техника
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников