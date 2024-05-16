Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Вовчанську прикордонники "підпалили" ворожий танк Т-72 — ефектні кадри arrow

У Вовчанську прикордонники "підпалили" ворожий танк Т-72 — ефектні кадри

16 травня 2024 14:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Вовчанську прикордонники "підпалили" ворожий танк Т-72 — ефектні кадри
Момент знищення техніки. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Вовчанську на Харківщині прикордонники бригади "Сталевий кордон" разом із Збройними силами України уразили російський танк Т-72. Судячи з оприлюднених кадрів, військова техніка відновленню не підлягає. 

Відео майстерної роботи показали у Державній прикордонній службі. 

Читайте також:

Знищення російського танка

 

"У Вовчанську прикордонники бригади "Сталевий кордон" спільно з Силами оборони минулої доби вразили ворожий танк Т-72", — підписали відео у ДПСУ. 

На оприлюднених кадрах можна побачити, що успішно із задачею впорався ударний дрон. Він вразив якраз верхню частину танку окупантів, в результаті чого спалахнула пожежа. 

Нагадаємо, раніше прикордонникам вдалося знищити ворожий БпЛА із кулемета Browning M2, а також ліквідувати гармату "Гіацинт-Б".

Додамо, військовослужбовці окремої президентської бригади імені Хмельницького знищили ворожу техніку і відбили штурм росіян в Урожайному на Донеччині.

війна
Харків
росіяни
танки
Харківська область
військова техніка
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників