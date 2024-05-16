У Вовчанську прикордонники "підпалили" ворожий танк Т-72 — ефектні кадри

Момент знищення техніки. Фото: скриншот з відео

У Вовчанську на Харківщині прикордонники бригади "Сталевий кордон" разом із Збройними силами України уразили російський танк Т-72. Судячи з оприлюднених кадрів, військова техніка відновленню не підлягає.

Відео майстерної роботи показали у Державній прикордонній службі.

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"У Вовчанську прикордонники бригади "Сталевий кордон" спільно з Силами оборони минулої доби вразили ворожий танк Т-72", — підписали відео у ДПСУ.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що успішно із задачею впорався ударний дрон. Він вразив якраз верхню частину танку окупантів, в результаті чого спалахнула пожежа.

Нагадаємо, раніше прикордонникам вдалося знищити ворожий БпЛА із кулемета Browning M2, а також ліквідувати гармату "Гіацинт-Б".

Додамо, військовослужбовці окремої президентської бригади імені Хмельницького знищили ворожу техніку і відбили штурм росіян в Урожайному на Донеччині.