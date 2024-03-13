В Волчанске прогремел мощный взрыв — под завалами могут быть люди

Полицейский работает на месте попадания вражеской ракеты. Иллюстрационное фото: Национальная полиция Украины

В среду, 13 марта, российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на город Волчанск. В результате обстрела получил повреждения жилой дом.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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По информации Харьковской ОГА, в 15:00 вражеская армия обстреляла город Волчанск, расположенный вблизи границы с Россией. В результате атаки поврежден двухэтажный жилой дом. Синегубов добавил, что экстренные службы уже приступили к работе на месте попаданий.

Пост председателя Харьковской ОГА. Фото: скриншот

Комментарий Национальной полиции

Полиция Харьковщины заявила, что сообщение об обстреле города Волчанская авиабомбами поступило около трех часов дня. В правоохранительных органах заявили, что под завалами жилого здания могут находиться люди. На место инцидента немедленно была направлена следственно-оперативная бригада, специалисты-криминалисты и саперы. Полиция инициировала возбуждение уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны.

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, что россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду.

Ранее мы писали, что за сутки из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины.