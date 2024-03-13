Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Вовчанську прогримів потужний вибух — під завалами можуть бути люди arrow

У Вовчанську прогримів потужний вибух — під завалами можуть бути люди

13 березня 2024 18:22
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Вовчанську прогримів потужний вибух — під завалами можуть бути люди
Поліцейський працює на місці влучання ворожої ракети. Ілюстраційне фото: Національна поліція України
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У середу, 13 березня, російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Авіаудар по Вовчанську

За інформацією Харківської ОДА, о 15:00 ворожа армія обстріляла місто Вовчанськ, що розташоване поблизу кордону з Росією. Внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Синєгубов додав, що екстрені служби вже узялися до роботи на місці влучань.

Допис голови Харківської ОДА. Фото: скриншот
Допис голови Харківської ОДА. Фото: скриншот

Коментар Національної поліції

Поліція Харківщини заявила, що повідомлення про обстріл міста Вовчанська авіабомбами надійшло близько третьої години дня. В правоохоронних органах заявили, що під завалами житлової будівлі можуть бути люди. На місце інциденту негайно було направлено слідчо-оперативну бригаду, фахівців-криміналістів та саперів. Поліція ініціювала відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Допис поліції харківської області. Фото: скриншот
Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду.

Раніше ми писали, що за добу через російські атаки знищено багатоповерхівки у трьох містах України.

росіяни
Харківська область
Харківська ОДА
Олег Синєгубов
Росія
авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше