У Вовчанську прогримів потужний вибух — під завалами можуть бути люди
У середу, 13 березня, російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень житловий будинок.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
Авіаудар по Вовчанську
За інформацією Харківської ОДА, о 15:00 ворожа армія обстріляла місто Вовчанськ, що розташоване поблизу кордону з Росією. Внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Синєгубов додав, що екстрені служби вже узялися до роботи на місці влучань.
Коментар Національної поліції
Поліція Харківщини заявила, що повідомлення про обстріл міста Вовчанська авіабомбами надійшло близько третьої години дня. В правоохоронних органах заявили, що під завалами житлової будівлі можуть бути люди. На місце інциденту негайно було направлено слідчо-оперативну бригаду, фахівців-криміналістів та саперів. Поліція ініціювала відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду.
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