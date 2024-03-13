У Вовчанську прогримів потужний вибух — під завалами можуть бути люди

Поліцейський працює на місці влучання ворожої ракети. Ілюстраційне фото: Національна поліція України

У середу, 13 березня, російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

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За інформацією Харківської ОДА, о 15:00 ворожа армія обстріляла місто Вовчанськ, що розташоване поблизу кордону з Росією. Внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Синєгубов додав, що екстрені служби вже узялися до роботи на місці влучань.

Допис голови Харківської ОДА. Фото: скриншот

Коментар Національної поліції

Поліція Харківщини заявила, що повідомлення про обстріл міста Вовчанська авіабомбами надійшло близько третьої години дня. В правоохоронних органах заявили, що під завалами житлової будівлі можуть бути люди. На місце інциденту негайно було направлено слідчо-оперативну бригаду, фахівців-криміналістів та саперів. Поліція ініціювала відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду.

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