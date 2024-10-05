Казнь украинских военнопленных на Харьковщине — прокуратура начала расследование

Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Харьковской области по приказу своего командования на территории агрегатного завода в городе Волчанск оккупанты казнили четырех украинских военных. Это стало известно после освобождения завода от оккупантов — о преступлении рассказали российские пленные. Харьковская областная прокуратура приступила к расследованию очередного военного преступления армии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в субботу, 5 октября.

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Казнь украинских военных в Волчанске

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных — военнослужащих ВСУ, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории агрегатного завода в городе Волчанск.

Поводом для начала расследования были допросы военнопленных россиян, в процессе которых и получены показания указанного преступления.

Как отметили в прокуратуре, расследование таких преступлений имеет свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий.

Операция ГУР в Волчанске. Фото: ГУР

Расследование казни бойцов ВСУ в Харьковской области

Расследование казни бойцов ВСУ в Харьковской области

"Однако этот случай является уникальным, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, также находится в украинском плену", — отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Как отметил Фильчаков, это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства, а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания. В случае доказательства вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

Разрушен агрегатный завод. Фото: скриншот

Напомним, в Офисе генпрокурора назвали расстрел 16 пленных самым массовым известным случаем казни украинских военных на линии фронта. Как отметили в Генпрокуратуре, такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

Также Новини.LIVE писали, что в Государственном департаменте США отреагировали на информацию о казни россиянами 16 украинских военнопленных. Там добавили, что знают о систематических фактах насилия и издевательств со стороны России.