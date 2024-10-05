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У Вовчанську росіяни стратили чотирьох бійців ЗСУ — розпочато розслідування

5 жовтня 2024 19:06
Галина Шподарева - редактор
Страта українських військовополонених на Харківщині — прокуратура розпочала розслідування
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Галина Шподарева - редактор

На Харківщині за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ окупанти стратили чотирьох українських військових. Це стало відомо після звільнення заводу від окупантів — про злочин розповіли російські полонені. Харківська обласна прокуратура розпочала розслідування чергового воєнного злочину армії РФ.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у суботу, 5 жовтня. 

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Звільнення заводу у Вовчанську. Фото: ГУР

Страта українських військових у Вовчанську

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених — військовослужбовців ЗСУ, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ.

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення вказаного злочину.

Як зазначили в прокуратурі, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій.

агрегатний завод, Вовчанськ
Операція ГУР у Вовчанську. Фото: ГУР

Розслідування страти бійців ЗСУ на Харківщині

"Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні", — зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Як зауважив Фільчаков, це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження, а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання. У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

агрегатний завод, Вовчанськ
Зруйнований агрегатний завод. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора назвали розстріл 16 полонених наймасовішим відомим випадком страти українських військових на лінії фронту. Як зазначили в Генпрокуратурі, такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Також Новини.LIVE писали, що у Державному департаменті США відреагували на інформацію про страту росіянами 16 українських військовополонених. Там додали, що знають про систематичні факти насилля та знущань з боку Росії.

Харківська область прокуратура страта полонені війна в Україні ГУР

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