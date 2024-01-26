В Волчанске произошел пожар в многоэтажке, есть погибший

Спасатели ликвидируют пожар в многоэтажке. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

В Волчанске Харьковской области произошел пожар в жилой девятиэтажке. В результате возгорания погибла женщина.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Читайте также:

Пожар в многоэтажке Волчанска

"В 04:42 26 января на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилой девятиэтажке на ул. Соборной в г. Волчанске на Харьковщине. Из сообщения стало известно, что горит одна из квартир на восьмом этаже", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте происшествия. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Спасатели на месте происшествия. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

На время прибытия спасателей огонь уже успел охватить квартиру полностью, а также прилегающий тамбур. Общая площадь горения была 120 кв.м. Во время проведения разведки пожарные спасли 66-летнего мужчину и отыскали тело его погибшей 66-летней жены.

Спасатели на месте происшествия. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Пострадавший мужчина. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Возгорание ликвидировали в 08:13.

Спасенного мужчину с отравлением угарным газом госпитализировали в областную клиническую больницу.

Пост ГУ ГСЧС в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели во время тушения пламени обнаружили тело владельца дома.

Также мы писали, что в Дарницком районе Киева произошел пожар в школе. Загорелся один из кабинетов учебного заведения, к счастью, никто не пострадал.