В Волчанске произошел пожар в многоэтажке, есть погибший
В Волчанске Харьковской области произошел пожар в жилой девятиэтажке. В результате возгорания погибла женщина.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Пожар в многоэтажке Волчанска
"В 04:42 26 января на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилой девятиэтажке на ул. Соборной в г. Волчанске на Харьковщине. Из сообщения стало известно, что горит одна из квартир на восьмом этаже", — говорится в сообщении.
На время прибытия спасателей огонь уже успел охватить квартиру полностью, а также прилегающий тамбур. Общая площадь горения была 120 кв.м. Во время проведения разведки пожарные спасли 66-летнего мужчину и отыскали тело его погибшей 66-летней жены.
По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Возгорание ликвидировали в 08:13.
Спасенного мужчину с отравлением угарным газом госпитализировали в областную клиническую больницу.
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