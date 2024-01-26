Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Волчанске произошел пожар в многоэтажке, есть погибший arrow

В Волчанске произошел пожар в многоэтажке, есть погибший

26 января 2024 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Волчанске произошел пожар в многоэтажке, есть погибший
Спасатели ликвидируют пожар в многоэтажке. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Волчанске Харьковской области произошел пожар в жилой девятиэтажке. В результате возгорания погибла женщина.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Читайте также:

Пожар в многоэтажке Волчанска

"В 04:42 26 января на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилой девятиэтажке на ул. Соборной в г. Волчанске на Харьковщине. Из сообщения стало известно, что горит одна из квартир на восьмом этаже", — говорится в сообщении.

null
Спасатели на месте происшествия. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
null
Спасатели на месте происшествия. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

На время прибытия спасателей огонь уже успел охватить квартиру полностью, а также прилегающий тамбур. Общая площадь горения была 120 кв.м. Во время проведения разведки пожарные спасли 66-летнего мужчину и отыскали тело его погибшей 66-летней жены.

null
Спасатели на месте происшествия. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
null
Пострадавший мужчина. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Возгорание ликвидировали в 08:13.

Спасенного мужчину с отравлением угарным газом госпитализировали в областную клиническую больницу.

null
Пост ГУ ГСЧС в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области произошел пожар в жилом доме. Спасатели во время тушения пламени обнаружили тело владельца дома.

Также мы писали, что в Дарницком районе Киева произошел пожар в школе. Загорелся один из кабинетов учебного заведения, к счастью, никто не пострадал.

пожар
Харьковская область
спасатели
огонь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме