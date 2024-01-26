У Вовчанську сталася пожежа у багатоповерхівці, є загиблий
У Вовчанську Харківської області сталася пожежа у житловій дев’ятиповерхівці. Внаслідок загоряння загинула жінка.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.
Пожежа в багатоповерхівці Вовчанська
"О 04:42 26 січня на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловій дев’ятиповерхівці на вул. Соборній у м. Вовчанську на Харківщині. З повідомлення стало відомо, що горить одна з квартир на восьмому поверсі", — йдеться у повідомленні.
На час прибуття рятувальників вогонь вже встиг охопити квартиру повністю, а також прилеглий тамбур. Загальна площа горіння була 120 кв.м. Під час проведення розвідки пожежники врятували 66-річного чоловіка та відшукали тіло його загиблої 66-річної жінки.
За попередньою інформацією, пожежа сталася через коротке замкнення електропроводки. Загоряння ліквідували о 08:13.
Врятованого чоловіка з отруєнням чадним газом госпіталізували до обласної клінічної лікарні.
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