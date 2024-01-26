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У Вовчанську сталася пожежа у багатоповерхівці, є загиблий

26 січня 2024 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Вовчанську сталася пожежа у багатоповерхівці, є загиблий
Рятувальники ліквідовують пожежу в багатоповерхівці. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Вовчанську Харківської області сталася пожежа у житловій дев’ятиповерхівці. Внаслідок загоряння загинула жінка.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

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"О 04:42 26 січня на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловій дев’ятиповерхівці на вул. Соборній у м. Вовчанську на Харківщині. З повідомлення стало відомо, що горить одна з квартир на восьмому поверсі", — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники на місці події. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
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Рятувальники на місці події. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

На час прибуття рятувальників вогонь вже встиг охопити квартиру повністю, а також прилеглий тамбур. Загальна площа горіння була 120 кв.м. Під час проведення розвідки пожежники врятували 66-річного чоловіка та відшукали тіло його загиблої 66-річної жінки.

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Рятувальники на місці події. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
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Постраждалий чоловік. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

За попередньою інформацією, пожежа сталася через коротке замкнення електропроводки. Загоряння ліквідували о 08:13.

Врятованого чоловіка з отруєнням чадним газом госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

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Допис ГУ ДСНС у Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області сталася пожежа у житловому будинку. Рятувальники під час гасіння полумʼя знайшли тіло власника оселі.

Також ми писали, що у Дарницькому районі Києва трапилася пожежа у школі. Загорівся один із кабінетів навчального закладу, на щастя, ніхто не постраждав.

пожежа
Харківська область
рятувальники
вогонь

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