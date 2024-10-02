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Удар авиабомбой по Волчанску —+ в ВСУ опровергли информацию

2 октября 2024 14:49
Аркадий Пастула - Редактор
Удар по Волчанской авиабомбе ОДАБ-9000 — в ВСУ опровергли информацию
Взрыв. Фото: скриншот из видео
Аркадий Пастула - Редактор

В сети в среду, 2 октября, распространялась информация об ударе российских оккупантов по Волчанску авиабомбой ОДАБ-9000. Впоследствии стало известно, что это не соответствует действительности.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram.

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В ВСУ отметили, что информация о якобы применении российскими захватчиками авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности.

"Для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано. Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки", — отметил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев. 

По его словам, подобные сообщения могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию украинских военнослужащих, устрашение местного населения и дестабилизацию региона.

"В очередной раз призываю представителей украинских медиа и администраторов Telegram-каналов придерживаться информационной гигиены и использовать проверенные источники информации и не распространять фейковые сообщения российских пропагандистов, подыгрывая врагу!" — добавил Саранцев.

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Пост ОТУ "Харьков". Фото: скриншот

Напомним, 2 октября в сети распространилась информация, что оккупанты ударили по Волчанску самым мощным неядерным боеприпасом в мире. Вероятно, речь идет о вакуумной бомбе ОГАБ-9000. В то же время в сети писали, что на видео был Угледар, однако это также не подтвердилось.

Также в ВСУ официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений украинских войск. 

война ВСУ Украина Харьковская область обстрелы оккупанты

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