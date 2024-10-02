Удар по Вовчанську авіабомбою ОДАБ-9000 — у ЗСУ спростували інформацію

Вибух. Фото: скриншот з відео

У мережі у середу, 2 жовтня, ширилася інформація про удар російських окупантів по Вовчанську авіабомбою ОДАБ-9000. Згодом стало відомо, що це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

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У ЗСУ зазначили, що інформація про нібито застосування російськими загарбниками авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську не відповідає дійсності.

"Для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано. Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки", — зазначив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев.

За його словами, подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію українських військовослужбовців, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону.

"Вчергове закликаю представників українських медіа та адміністраторів Telegram-каналів дотримуватись інформаційної гігієни та використовувати перевірені джерела інформації та не поширювати фейкові повідомлення російських пропагандистів, підігруючи ворогу!" — додав Саранцев.

Допис ОТУ "Харків". Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 жовтня в мережі поширилася інформація, що окупанти вдарили по Вовчанську найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі. Ймовірно, йдеться про вакуумну бомбу ОДАБ-9000. Водночас у мережі писали, що на відео був Вугледар, однак це також не підтвердилося.

Також у ЗСУ офіційно підтвердили вихід з Вугледару. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів українських військ.