Удар КАБами по Харькову: 10 пострадавших, разрушения

Удар КАБ по Харькову: число пострадавших возросло
Российская авиация ночью 19 июня нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки пострадали люди, среди них есть дети. Одно из попаданий произошло в Холодногорском районе, где вспыхнул масштабный пожар. Также повреждены жилые дома, автомобили и городская инфраструктура.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.
Удар по Харькову
Ночью российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Один из боеприпасов попал в складское здание в Холодногорском районе города. В результате удара произошли значительные разрушения и возник масштабный пожар. Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела и расчищать завалы.
Пострадавшие от атаки
По предварительным данным, в результате ночной атаки пострадали десять человек. Среди них — четверо детей. Другие попадания повредили жилые дома, приусадебные постройки и легковые автомобили. На местах работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь жителям.
Масштаб разрушений
В Холодногорском районе повреждено более 40 частных домов. Выбито около 155 окон, повреждены входные двери, 21 крыша, а также сети газо- и электроснабжения. Из-за разрушений часть жителей осталась без привычных коммунальных услуг. Специалисты оценивают ущерб и проверяют состояние поврежденных зданий.
Помощь жителям
Коммунальные службы закрывают выбитые окна и поврежденные контуры домов, устраняют аварийные ситуации на крышах и восстанавливают коммуникации. Также продолжается уборка территорий, пострадавших от обстрела. На месте работают представители районной администрации, городских департаментов, коммунальных предприятий, ГСЧС и полиции.
Как сообщали Новини.LIVE, утром 16 июня россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. Оккупанты обстреляли Холодногорский, Киевский и Основянский районы города. Известно как минимум о четырёх пострадавших.
Также Новини.LIVE писали, что утром 18 июня российский FPV-дрон атаковал село Украинское в Чугуевском районе. 65-летняя женщина погибла на месте, а её 66-летнего мужа с ранениями госпитализировали. Кроме того, в селе Заводское в результате удара беспилотника полностью сгорел частный дом, а в Новом Бурлуке огонь уничтожил многоквартирный дом.