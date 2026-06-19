Удар КАБами по Харькову: 10 пострадавших, разрушения

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российская авиация ночью 19 июня нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки пострадали люди, среди них есть дети. Одно из попаданий произошло в Холодногорском районе, где вспыхнул масштабный пожар. Также повреждены жилые дома, автомобили и городская инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

Удар по Харькову

Ночью российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Один из боеприпасов попал в складское здание в Холодногорском районе города. В результате удара произошли значительные разрушения и возник масштабный пожар. Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела и расчищать завалы.

Пожарные ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Пострадавшие от атаки

По предварительным данным, в результате ночной атаки пострадали десять человек. Среди них — четверо детей. Другие попадания повредили жилые дома, приусадебные постройки и легковые автомобили. На местах работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь жителям.

Психологи помогают жителям. Фото: ГСЧС Харьковской области

Масштаб разрушений

В Холодногорском районе повреждено более 40 частных домов. Выбито около 155 окон, повреждены входные двери, 21 крыша, а также сети газо- и электроснабжения. Из-за разрушений часть жителей осталась без привычных коммунальных услуг. Специалисты оценивают ущерб и проверяют состояние поврежденных зданий.

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Пожарный ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС Харьковской области

Помощь жителям

Коммунальные службы закрывают выбитые окна и поврежденные контуры домов, устраняют аварийные ситуации на крышах и восстанавливают коммуникации. Также продолжается уборка территорий, пострадавших от обстрела. На месте работают представители районной администрации, городских департаментов, коммунальных предприятий, ГСЧС и полиции.

Сотрудник чрезвычайной службы тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Как сообщали Новини.LIVE, утром 16 июня россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. Оккупанты обстреляли Холодногорский, Киевский и Основянский районы города. Известно как минимум о четырёх пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что утром 18 июня российский FPV-дрон атаковал село Украинское в Чугуевском районе. 65-летняя женщина погибла на месте, а её 66-летнего мужа с ранениями госпитализировали. Кроме того, в селе Заводское в результате удара беспилотника полностью сгорел частный дом, а в Новом Бурлуке огонь уничтожил многоквартирный дом.