Удар КАБами по Харкову: 10 постраждалих, руйнування

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Російська авіація вночі, 19 червня, завдала ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки постраждали люди, серед них є діти. Одне з влучань сталося у Холодногірському районі, де спалахнула масштабна пожежа. Також пошкоджені житлові будинки, автомобілі та міська інфраструктура.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Харківщини.

Удар по Харкову

Уночі російські війська атакували Харків керованими авіабомбами. Один із боєприпасів влучив у складську будівлю в Холодногірському районі міста. Внаслідок удару сталися значні руйнування та виникла масштабна пожежа. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу та розбирати завали.

Пожежники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Постраждалі від атаки

За попередніми даними, внаслідок нічної атаки постраждали десять людей. Серед них — четверо дітей. Інші влучання пошкодили житлові будинки, надвірні споруди та легкові автомобілі. На місцях працюють психологи ДСНС, які надають допомогу мешканцям.

Психологи допомагають мешканцям. Фото: ДСНС Харківщини

Масштаб руйнувань

У Холодногірському районі пошкоджено понад 40 приватних будинків. Вибито близько 155 вікон, пошкоджено вхідні двері, 21 покрівлю, а також мережі газо- та електропостачання. Через руйнування частина мешканців залишилася без звичних комунальних послуг. Фахівці оцінюють збитки та перевіряють стан пошкоджених будівель.

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Допомога мешканцям

Комунальні служби закривають вибиті вікна та пошкоджені контури будинків, усувають аварійність дахів і відновлюють комунікації. Також триває прибирання територій, які постраждали від обстрілу. На місці працюють представники районної адміністрації, міських департаментів, комунальних підприємств, ДСНС та поліції.

Надзвичайник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці, 16 червня, росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Окупанти обстріляли Холодногірський, Київський та Основ'янський райони міста. Відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 18 червня російський FPV-дрон атакував село Українське в Чугуївському районі. 65-річна жінка загинула на місці, а її 66-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували. Також у селі Заводське через удар безпілотника повністю згорів приватний будинок, а в Новом Бурлуці вогонь знищив багатоквартирний будинок.