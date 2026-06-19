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Главная Харьков Удар КАБами по Харькову: горожане о последствиях (фоторепортаж)

Удар КАБами по Харькову: горожане о последствиях (фоторепортаж)

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 12:59
Атака с применением КАБ на Харьков 19 июня: есть пострадавшие
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

Российские войска ночью 19 июня нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате обстрела пострадали десять человек, в том числе четверо детей. В городе повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Наибольшие разрушения зафиксированы в Холодногорском районе, где после попадания разразился масштабный пожар.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара, засняли последствия и пообщались с харьковчанами.

Перепуг после взрыва

В ночь на 19 июня российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Местная жительница рассказала, что проснулась от сильного удара и сначала не поняла, что произошло. По её словам, взрыв прогремел настолько близко, что жильцы дома сильно испугались, хотя повреждения их дома оказались незначительными.

"Вздрогнула. Я вообще сильно испугалась. Казалось, что взрыв где-то у нас за домом, а оказалось — через дом. У нас одно окно вылетело, плитка в коридоре отвалилась. А так, ещё по-божьему. Но страшно, девочки, страшно. Когда же они перестанут обстреливать?" — рассказала жительница Харькова.

Наслідки атаки на Харків
Харьковчанка об обстреле. Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

Удар по городу

Ночью российская авиация нанесла удары по Харькову управляемыми авиабомбами. Один из боеприпасов попал в складское здание в Холодногорском районе. После атаки там возник масштабный пожар, который ликвидировали спасатели. В результате обстрела произошли значительные разрушения. Повреждены жилые дома, приусадебные постройки, легковые автомобили и городские сети. На местах работают экстренные службы, которые помогают жителям и ликвидируют последствия атаки.

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Наслідки атаки на Харків
Дым в небе. Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

По предварительной информации, во время попадания в складское здание находился охранник предприятия. С ним не было связи. Мужчину считают пропавшим без вести. Позже в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что на территории предприятия уже обнаружили фрагменты тела человека. Сейчас их извлекают из-под завалов.

Наслідки атаки на Харків
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

Последствия атаки

По предварительным данным, в результате ночного обстрела пострадали десять человек. Среди них — четверо детей. Психологи ГСЧС оказывают помощь людям, пережившим атаку. В Холодногорском районе повреждено более 40 частных домов. Выбито около 155 окон, повреждены 21 крыша, входные двери, а также сети газо- и электроснабжения. Специалисты оценивают масштабы разрушений и проверяют состояние зданий.

Наслідки атаки на Харків
Спасатели на месте атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

Как сообщали Новини.LIVE, утром 18 июня российский FPV-дрон атаковал село Украинское в Чугуевском районе. 65-летняя женщина погибла на месте, а её 66-летнего мужа с ранениями госпитализировали. Также в селе Заводское в результате удара беспилотника полностью сгорел частный дом, а в Новом Бурлуке огонь уничтожил многоквартирный дом.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что утром 16 июня россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. Оккупанты обстреляли Холодногорский, Киевский и Основянский районы города. Известно как минимум о четырёх пострадавших.

Харьков обстрелы КАБ
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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