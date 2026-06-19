Атака КАБами на Харків 19 червня: постраждали люди

Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

Російські війська вночі 19 червня атакували Харків керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу постраждали десять людей, серед них четверо дітей. У місті пошкоджені будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Найбільші наслідки зафіксували у Холодногірському районі, де після влучання спалахнула масштабна пожежа.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці нічого удару, зафільмували наслідки та поспілкувалися з харків'янами.

Переляк після вибуху

У ніч на 19 червня російські війська атакували Харків керованими авіабомбами. Місцева жителька розповіла, що прокинулася від сильного удару та спочатку не зрозуміла, що сталося. За її словами, вибух пролунав настільки близько, що мешканці будинку сильно налякалися, хоча пошкодження їхньої оселі виявилися незначними.

"Здригнулася. Я взагалі сильно перелякалася. Здавалося, що воно десь у нас за будинком, а виявилося — через будинок. У нас одне вікно вилетіло, плитка в коридорчику відпала. А так, ще по-божому. Але страшно, дівчата, страшно. Коли ж вони перестануть обстрілювати?" — розповіла жителька Харкова.

Харків'янка про обстріл. Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

Удар по місту

Уночі російська авіація завдала ударів по Харкову керованими авіабомбами. Один із боєприпасів влучив у складську будівлю в Холодногірському районі. Після атаки там виникла масштабна пожежа, яку ліквідовували рятувальники. Через обстріл сталися значні руйнування. Пошкоджені житлові будинки, надвірні споруди, легкові автомобілі та міські мережі. На місцях працюють екстрені служби, які допомагають мешканцям і ліквідовують наслідки атаки.

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Дим в небі. Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

За попередньою інформацією, під час влучання у складській будівлі перебував охоронець підприємства. З ним не було зв'язку. Чоловіка вважають зниклим безвісти. Згодом, у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що на території підприємства вже знайшли фрагменти тіла людини. Наразі їх деблокують із-під завалів.

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

Наслідки атаки

За попередніми даними, через нічний обстріл постраждали десять людей. Серед них — четверо дітей. Психологи ДСНС надають допомогу людям, які пережили атаку. У Холодногірському районі пошкоджено понад 40 приватних будинків. Вибито близько 155 вікон, пошкоджено 21 покрівлю, вхідні двері, а також мережі газо- та електропостачання. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і перевіряють стан будівель.

Рятувальники на місці атаки.Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 18 червня російський FPV-дрон атакував село Українське в Чугуївському районі. 65-річна жінка загинула на місці, а її 66-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували. Також у селі Заводське через удар безпілотника повністю згорів приватний будинок, а в Новом Бурлуці вогонь знищив багатоквартирний будинок.

Також Новини.LIVE писали, що вранці, 16 червня, росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Окупанти обстріляли Холодногірський, Київський та Основ'янський райони міста. Відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.