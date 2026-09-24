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Главная Харьков Удар по агропредприятию на Харьковщине: фото с места атаки

Удар по агропредприятию на Харьковщине: фото с места атаки

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24 сентября 2026 15:56
Удар РФ по агропредприятию в Харьковской области 24 сентября
Агропредприятие после нападения. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Утром 24 сентября российская армия нанесла удар по агропредприятию в Харьковской области. На месте погибли шестеро работников, ещё 12 человек получили ранения. Все пострадавшие находятся в больнице, большинство из них — в тяжелом состоянии. Предприятие понесло значительные разрушения, а ущерб пока только приблизительно подсчитывают.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и засняли последствия атаки.

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Удар по предприятию

Россияне нанесли удар около 07:00 по агропредприятию в Старой Гнилице Малиновской общины Чугуевского района. По данным областной прокуратуры, для атаки использовалась малогабаритная крылатая ракета «Бандероль».

Удар по фермі на Харківщині
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В момент удара работники как раз начали смену и сортировали овощи. По словам руководства предприятия, оно уже подвергалось ударам в 2022 и 2024 годах. В результате атаки здания и имущество понесли значительные разрушения. Размер ущерба в настоящее время оценивается.

Удар по фермі на Харківщині
Разрушенная ферма. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Погибшие и раненые

В результате удара погибли шестеро работников агропредприятия. Еще 12 человек получили ранения и находятся в больнице. Большинство пострадавших — в тяжелом состоянии.

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Удар по фермі на Харківщині
Место гибели работников. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Спасательные работы и ликвидация последствий удара продолжаются. Информация о погибших и пострадавших может обновляться. Из-за значительных разрушений предприятия также возможны перебои с поставками овощей. Ущерб от атаки пока только приблизительно подсчитывается.

Удар по фермі на Харківщині
Разрушенная ферма. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Другие атаки

Утром 22 сентября российские войска атаковали Харьков и несколько населенных пунктов области. В Киевском районе города пострадала 28-летняя женщина, поврежден автосалон. Под ударами также оказались Золочев, Великий Бурлук и населенные пункты общины. Известно о повреждениях жилья, автомобиля, телебашни и электросетей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Прудянке 19-летний парень подорвался на мине, которую россияне дистанционно разбросали с помощью дронов. Он ехал по поселку на велосипеде и наехал на взрывоопасный предмет. Несмотря на ранения, парень самостоятельно добрался до больницы.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска вновь атаковали Изюм в Харьковской области управляемыми авиабомбами. Было нанесено четыре удара по жилому сектору. В результате обстрела вспыхнули пожары, повреждены дома и хозяйственные постройки. Известно о восьми пострадавших, среди них есть ребенок. На местах ударов работали подразделения ГСЧС.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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