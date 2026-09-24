Удар РФ по агропідприємству на Харківщині 24 вересня

Агропідприємство після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Російська армія вранці 24 вересня завдала удару по агропідприємству на Харківщині. На місці загинули шестеро працівників, ще 12 людей дістали поранення. Усі постраждалі перебувають у лікарні, більшість із них — у важкому стані. Підприємство зазнало значних руйнувань, а збитки наразі лише приблизно підраховують.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували наслідки атаки.

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Удар по підприємству

Росіяни вдарили близько 07:00 по агропідприємству у Старій Гнилиці Малинівської громади Чугуївського району. За даними обласної прокуратури, для атаки використали малогабаритну крилату ракету "Бандероль".

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У момент удару працівники саме розпочали зміну та сортували овочі. За словами керівництва підприємства, воно вже зазнавало ударів у 2022 та 2024 роках. Унаслідок атаки будівлі та майно зазнали значних руйнувань. Розмір збитків наразі оцінюють.

Зруйнована ферма. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Загиблі та поранені

Унаслідок удару загинули шестеро працівників агропідприємства. Ще 12 людей дістали поранення та перебувають у лікарні. Більшість постраждалих — у важкому стані.

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Місце гибелі працівників. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Рятувальні роботи та ліквідація наслідків удару тривають. Інформація про загиблих і постраждалих може оновлюватися. Через значні руйнування підприємства також можливі перебої з постачанням овочів. Збитки від атаки наразі лише приблизно підраховують.

Знищена ферма. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Інші атаки

Вранці 22 вересня російські війська атакували Харків і кілька населених пунктів області. У Київському районі міста постраждала 28-річна жінка, пошкоджено автосалон. Під ударами також були Золочів, Великий Бурлук та населені пункти громади. Відомо про пошкодження житла, автомобіля, телевізійної вежі та електромереж.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Прудянці 19-річний хлопець підірвався на міні, яку росіяни дистанційно розкидали за допомогою дронів. Він їхав селищем на велосипеді та наїхав на вибухонебезпечний предмет. Попри поранення, хлопець самостійно дістався лікарні.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська знову атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Було чотири удари по житловому сектору. Через обстріл спалахнули пожежі, пошкоджені будинки та господарчі споруди. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них є дитина. На місцях ударів працювали підрозділи ДСНС.