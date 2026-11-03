Место российского удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Харькову. Число пострадавших в городе возросло до 73 человек — среди них пациенты больницы, медики и жители близлежащих домов. Всего за прошедшие сутки под обстрелами находились Харьков и еще 15 населенных пунктов области. Атака произошла около 03:20.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и Харьковскую областную прокуратуру.

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Удар по больнице в Харькове

Российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. Попадание зафиксировали в переходе между корпусами больницы. В медицинском учреждении выбило окна, поврежден фасад и помещения отделений. Также пострадали другая больница и медицинская лаборатория. Кроме того, повреждены окна десяти многоквартирных домов и 13 автомобилей.

Число пострадавших в результате этой атаки возросло до 73 человек. Среди них — пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов. У большинства диагностировали острую стрессовую реакцию. Правоохранители изъяли обломки боеприпаса.

По предварительным данным, россияне могли применить авиабомбу ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р. Прокуратура начала расследование по факту военного преступления.

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Последствия обстрелов Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 15 населенных пунктов области. Под ударами оказались жилые дома, медицинские и учебные заведения, магазины, автомобили и другие гражданские объекты. В областном центре повреждены медицинское учреждение, четыре многоэтажных дома, 13 автомобилей, трамвай и хозяйственное сооружение. В Изюме были повреждены шесть многоквартирных и 20 частных домов, учебное заведение, 25 автомобилей, магазин и почтовое отделение. В Барвинково разрушениям подверглись три складских помещения.

В Чугуеве пострадали два многоквартирных дома, два магазина, 22 автомобиля и два гаража. В селе Приморское повреждены восемь частных домов и три автомобиля. Также разрушения зафиксированы в Богодуховском, Купянском и Харьковском районах.

Погибшие и пострадавшие

За прошедшие сутки в результате российских атак в Харьковской области погибли два человека, ещё 114 пострадали. Среди раненых и травмированных — двое детей. В Харькове число пострадавших возросло до 73 человек. В Изюме погиб 44-летний мужчина, ещё 34 человека пострадали. Среди них — 11-летний мальчик, у которого развилась острая стрессовая реакция, а также девочки в возрасте 14 и 10 лет, получившие ранения.

В Чугуеве ранены пять человек, ещё один человек перенёс острую стрессовую реакцию. В селе Приморское восемь человек перенесли острую стрессовую реакцию. В Черкасской Лозовой погиб 51-летний мужчина, ещё один местный житель в возрасте 57 лет перенёс острую стрессовую реакцию. На трассе Золочев — Дергачи ранен 71-летний мужчина.

Чем атаковали россияне

В течение суток российские войска применили против Харьковской области различные виды вооружения. По данным областных властей, зафиксировано:

четыре ракеты;

шесть управляемых авиабомб;

две атаки из РСЗО;

пять БПЛА типа "Герань-2";

11 FPV-дронов;

47 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация из Харьковской области

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за прошедшие сутки принял 135 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 67 646 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 206 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили десять атак россиян. Бои продолжались вблизи Избицкого, Графского, Волчанских Хуторов, Охримовки, Шабельного, Чугуновки и Амбарного. На Купянском направлении российские войска трижды пытались штурмовать позиции украинских защитников в сторону Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, 31 октября россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по сельскохозяйственному предприятию в селе Аркадовка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела вспыхнул пожар, который уничтожил урожай подсолнечника и повредил зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 2 ноября российские войска атаковали Изюм управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, под удар попал четырёхэтажный жилой дом. К сожалению, известно о погибшем и пострадавших. За прошедшие сутки обстрелам подверглись 11 населенных пунктов Харьковской области