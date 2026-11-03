Місце російського удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали авіаційного удару по Харкову. Кількість постраждалих у місті зросла до 73 людей — серед них пацієнти лікарні, медики та жителі навколишніх будинків. Загалом за минулу добу під обстрілами перебували Харків і ще 15 населених пунктів області. Атака сталася близько 03:20.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та Харківську обласну прокуратуру.

Реклама

Удар по лікарні в Харкові

Російські війська завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова. Влучання зафіксували в перехід між корпусами лікарні. У медичному закладі вибило вікна, пошкодило фасад і приміщення відділень. Також постраждали інша лікарня та медична лабораторія. Крім того, пошкоджено вікна десяти багатоквартирних будинків і 13 автомобілів.

Кількість постраждалих унаслідок цієї атаки зросла до 73 людей. Серед них — пацієнти лікарні, медичні працівники та жителі прилеглих будинків. У більшості діагностували гостру реакцію на стрес. Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу.

За попередніми даними, росіяни могли застосувати авіабомбу ФАБ-250 із модулем керування УМПК-5Р. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 15 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, медичні та навчальні заклади, магазини, автомобілі й інші цивільні об'єкти. В обласному центрі пошкоджено медичний заклад, чотири багатоповерхівки, 13 автомобілів, трамвай і господарчу споруду. В Ізюмі зазнали пошкоджень шість багатоквартирних і 20 приватних будинків, навчальний заклад, 25 автомобілів, магазин та поштове відділення. У Барвінковому руйнувань отримали три складські приміщення.

У Чугуєві постраждали два багатоквартирні будинки, два магазини, 22 автомобілі та два гаражі. У селі Приморське пошкоджено вісім приватних будинків і три автомобілі. Також руйнування зафіксували в Богодухівському, Куп'янському та Харківському районах.

Загиблі та постраждалі

За минулу добу внаслідок російських атак на Харківщині загинули двоє людей, ще 114 постраждали. Серед поранених і травмованих — двоє дітей. У Харкові кількість постраждалих зросла до 73 людей. В Ізюмі загинув 44-річний чоловік, ще 34 людини постраждали. Серед них — 11-річний хлопчик, який отримав гостру реакцію на стрес, а також дівчатка віком 14 і 10 років, які зазнали поранень.

У Чугуєві поранено п'ятьох людей, ще одна людина отримала гостру реакцію на стрес. У селі Приморське восьмеро людей пережили гостру реакцію на стрес. У Черкаській Лозовій загинув 51-річний чоловік, ще один місцевий житель віком 57 років отримав гостру реакцію на стрес. На трасі Золочів — Дергачі поранено 71-річного чоловіка.

Чим атакували росіяни

Протягом доби російські війська застосували проти Харківщини різні види озброєння. За даними обласної влади, зафіксовано:

чотири ракети;

шість керованих авіабомб;

дві атаки з РСЗВ;

п'ять БпЛА типу "Герань-2";

11 FPV-дронів;

47 безпілотників, тип яких встановлюють.

Евакуація з Харківщини

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 135 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 67 646 осіб.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 206 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили десять атак росіян. Бої тривали поблизу Ізбицького, Графського, Вовчанських Хуторів, Охрімівки, Шабельного, Чугунівки та Амбарного. На Куп'янському напрямку російські війська тричі намагалися штурмувати позиції українських захисників у бік Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 жовтня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по сільськогосподарському підприємству в селі Аркадівка Куп'янського району Харківщини. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, яка знищила врожай соняшнику та пошкодила зерносховище. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що зранку 2 листопада російські війська атакували Ізюм керованими авіабомбами. Попередньо, під удар потрапив чотириповерховий житловий будинок. На жаль, відомо про загиблого та постраждалих. Минулої доби обстрілів зазнали 11 населених пунктів Харківщини