Удар 11 ракет по Харьковской области 14 октября: последствия атаки

Разрушенная подстанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Харьковской области российские войска вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре. Под ударом оказались два предприятия, а разрушения оказались значительными. Аварийные службы работают круглосуточно, чтобы устранить последствия обстрела. В то же время в регионе усиливают защиту дорог от дронов, которые представляют угрозу для гражданского транспорта.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

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Ракетный удар по энергетике

Утром 14 октября российские войска нанесли массированный удар по Харьковской области. Атака началась около пяти часов утра. По предварительным данным, оккупанты применили около 11 ракет, которыми атаковали два энергетических предприятия.

"Разрушения значительные. Однако здесь очень важно сосредоточиться на том, чтобы донести до нашего населения информацию о том, что все службы работают в усиленном круглосуточном режиме для ликвидации последствий. Информировать врага о конкретных последствиях, о том, что мы потеряли, мы не будем", — отметил Синегубов.

По его словам, специалисты уже установили, какие именно объекты пострадали и насколько серьезны повреждения. Однако эту информацию не будут обнародовать, чтобы российские военные не смогли оценить результаты своих атак. Сейчас энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий. Главная задача — как можно быстрее восстановить работу поврежденных объектов.

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Атаки на Харьковскую область

Российские войска продолжают обстреливать не только Харьков, но и другие населенные пункты области. Под ударами оказались еще 18 населенных пунктов. Больше всего страдают приграничные территории, где оккупанты применяют различные виды вооружения, в частности ударные беспилотники и дроны на оптоволокне.

"В основном это "Шахеды" разных типов — и обычные, и на реактивном приводе. И вчера были такие атаки. Были атаки также ракетами типа "Бандероль". 12-го числа произошло попадание в жилой дом. К сожалению, погибли четыре человека", — рассказал Синегубов.

Во время той атаки более 50 человек получили ранения в Харькове и других населенных пунктах области. Только по областному центру россияне нанесли около десяти ударов. Под обстрелами оказались жилые дома, гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

Опасность повторных ударов

Работа спасателей после российских атак остается опасной. Оккупанты применяют тактику повторных ударов, когда после первого обстрела атакуют ту же самую территорию. В это время на месте уже могут находиться сотрудники ГСЧС, полицейские и медики. Из-за такой угрозы экстренные службы стараются заранее получать информацию о возможных повторных атаках. Несмотря на опасность, они продолжают спасать людей и расчищать завалы.

"Враг применяет такую тактику двойных ударов, понимая, что сразу на местах находятся все экстренные службы. Поэтому мы стараемся информировать наши службы более точно об угрозе повторных ударов", — пояснил глава ОВА.

Защита дорог от дронов

Отдельной проблемой для Харьковской области остаются российские атаки на транспорт. В приграничных районах оккупанты почти ежедневно атакуют гражданские автомобили, в частности машины, перевозящие грузы. Для защиты дорог в области устанавливают антидроновые сетки.

"У нас в планах на этот год — более тысячи километров, уже на завершающем этапе — около 700 километров. Мы только наращиваем эти показатели, потому что продолжаем определять критические направления, которые следует оборудовать такой антидроновой защитой", — сообщил Синегубов.

По его словам, сетки помогают защищать транспорт от FPV-дронов, в частности тех, которые управляются через оптоволокно, а также от беспилотников "Ланцет" и "Молния". Однако полностью полагаться только на такую защиту нельзя.

Поэтому в области также устанавливают мобильные укрытия на остановках, усиливают средства радиоэлектронной борьбы и совершенствуют системы обнаружения воздушных целей.

"Мы должны делать всё возможное и применять комбинированную защиту, потому что одного вида защиты, как панацеи от всего, не существует. Где-то спасают антидроновые сетки, где-то — мобильные укрытия на остановках общественного транспорта, где-то усиливаем средства РЭБ", — отметил чиновник.

В то же время украинские военные продолжают уничтожать российские воздушные цели. За прошлый месяц над Харьковом и областью сбили более тысячи таких объектов. Синегубов назвал этот результат почти рекордным за время полномасштабного вторжения.

Ситуация с топливом

Несмотря на постоянные российские атаки, дефицита топлива в Харькове и области пока нет. Автозаправочные станции продолжают работать, хотя они также становятся целями российских ударов. Областные власти поддерживают связь с операторами АЗС и следят за ситуацией, чтобы избежать перебоев с поставками топлива.

"В Харьковской области, в том числе и в городе Харькове, на данный момент нет проблем с наличием топлива, его дефицита у нас нет. Конечно, наносятся удары и по автозаправочным станциям, мы отслеживаем эту ситуацию и находимся в полной связи с соответствующими операторами", — подытожил Синегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 октября российский ударный беспилотник поразил жилой многоэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате атаки в одном из подъездов разрушены этажи с седьмого по девятый. Верхняя часть здания подверглась значительным разрушениям.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером в воскресенье, 11 октября, в пригороде Харькова прогремела серия взрывов, а на территории энергетического объекта зафиксировали попадание. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности об энергетическом прекращении огня между Украиной и Россией.