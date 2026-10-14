Удар 11 ракет по Харківщині 14 жовтня: наслідки атаки

Знищена підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Харківщині російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру. Під ударом опинилися два підприємства, а руйнування виявилися значними. Аварійні служби працюють цілодобово, щоб усунути наслідки обстрілу. Водночас у регіоні посилюють захист доріг від дронів, які становлять загрозу для цивільного транспорту.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

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Ракетний удар по енергетиці

Вранці 14 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харківщині. Атака почалася близько п'ятої години ранку. За попередніми даними, окупанти застосували близько 11 ракет, якими атакували два енергетичні підприємства.

"Руйнування значні. Однак тут дуже головне сконцентруватися на тому і довести інформацію для нашого населення, що всі служби працюють в посиленому цілодобовому режимі для того, щоб ліквідовувати наслідки. Інформувати ворога про наслідки конкретні, що ми втратили, ми не будемо", — зазначив Синєгубов.

За його словами, фахівці вже встановили, які саме об'єкти постраждали та наскільки серйозні пошкодження. Проте цю інформацію не оприлюднюватимуть, щоб російські військові не могли оцінити результати своїх атак. Наразі енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Головне завдання — якнайшвидше відновити роботу пошкоджених об'єктів.

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Атаки на Харківщину

Російські війська продовжують обстрілювати не лише Харків, а й інші населені пункти області. Під ударами опинилися ще 18 населених пунктів. Найбільше потерпають прикордонні території, де окупанти застосовують різні види озброєння, зокрема ударні безпілотники та дрони на оптоволокні.

"Найбільше це "Шахеди" різних типів, і звичайні, і на реактивному приводі. І вчора були такі атаки. Були атаки так само ракетами типу "Бандероль". 12-го числа було влучання у житловий будинок. На жаль, загинуло четверо людей", — розповів Синєгубов.

Під час тієї атаки понад 50 людей зазнали поранень у Харкові та інших населених пунктах області. Лише по обласному центру росіяни завдали близько десяти ударів. Під обстрілами опинилися житлові будинки, цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура.

Небезпека повторних ударів

Робота рятувальників після російських атак залишається небезпечною. Окупанти застосовують тактику повторних ударів, коли після першого обстрілу атакують ту саму територію. У цей час на місці вже можуть перебувати працівники ДСНС, поліцейські та медики. Через таку загрозу екстрені служби намагаються завчасно отримувати інформацію про можливі повторні атаки. Попри небезпеку, вони продовжують рятувати людей та розбирати завали.

"Ворог застосовує таку тактику подвійних ударів, розуміючи, що одразу на місцях є всі екстрені служби. Тому намагаємося інформувати наші служби вже більш точно щодо загрози повторних ударів", — пояснив очільник ОВА.

Захист доріг від дронів

Окремою проблемою для Харківщини залишаються російські атаки на транспорт. У прикордонних районах окупанти майже щодня атакують цивільні автомобілі, зокрема машини, які перевозять вантажі. Для захисту доріг в області встановлюють антидронові сітки.

"У нас у планах на цей рік більше тисячі кілометрів, вже на завершальному етапі близько 700 кілометрів. Ми лише нарощуємо ці показники, тому що визначаємо далі критичні напрямки, які слід обладнати таким антидроновим захистом", — повідомив Синєгубов.

За його словами, сітки допомагають захищати транспорт від FPV-дронів, зокрема тих, що керуються через оптоволокно, а також від безпілотників "Ланцет" і "Молнія". Проте повністю покладатися лише на такий захист не можна.

Тому в області також встановлюють мобільні укриття на зупинках, посилюють засоби радіоелектронної боротьби та вдосконалюють системи виявлення повітряних цілей.

"Ми маємо робити все можливе і застосовувати комбінований захист, тому що одного виду захисту, як панацеї від усього, не існує. Десь рятують антидронові сітки, десь рятують мобільні укриття на зупинках громадського транспорту, десь посилюємо засоби РЕБ", — зазначив посадовець.

Водночас українські військові продовжують знищувати російські повітряні цілі. За минулий місяць над Харковом та областю збили понад тисячу таких об'єктів. Синєгубов назвав цей результат майже рекордним за час повномасштабного вторгнення.

Ситуація з пальним

Попри постійні російські атаки, дефіциту пального в Харкові та області наразі немає. Автозаправні станції продовжують працювати, хоча вони також стають цілями російських ударів. Обласна влада підтримує зв'язок з операторами АЗС та стежить за ситуацією, щоб уникнути перебоїв із постачанням пального.

"На Харківщині, зокрема і у місті Харкові, наразі проблем із наявністю пального, його дефіциту у нас немає. Звичайно, є удари і по автозаправних станціях, ми відстежуємо цю ситуацію і перебуваємо у повній комунікації з відповідними операторами", — підсумував Синєгубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 жовтня, російський ударний безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Унаслідок атаки в одному з під’їздів зруйновані поверхи із сьомого по дев’ятий. Верхня частина будинку зазнала значних руйнувань.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері в неділю, 11 жовтня, у передмісті Харкова пролунала серія вибухів, а на території енергетичного об’єкта зафіксували влучання. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного припинення вогню між Україною та Росією.