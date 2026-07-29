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Главная Харьков Удар по Харьковщине: под прицелом почтальоны и электросети

Удар по Харьковщине: под прицелом почтальоны и электросети

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 14:37
Обстрел Харьковской области: Слатина и Безруки остались без света
Специалисты проводят ремонт сетей. Фото иллюстративное: ДТЭК

Российские атаки вновь привели к перебоям с электроснабжением в Харьковской области. В результате удара по линии электропередач в районе Слатыного без света остались два населенных пункта. Более 2000 человек ждут восстановления электроснабжения. В то же время в регионе зафиксировали ещё один удар — российский FPV-дрон повредил автомобиль передвижного отделения "Укрпочты".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.

Удар по электросети

Удар по линии электропередач в районе Слатыно произошел 28 июля около 16:00. В результате попадания без электроснабжения остались Слатыно и Безруки. Всего без света оказались более 2000 человек. Энергетики сейчас оценивают повреждения и ищут способ восстановить электроснабжение.

Сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны. Добраться до места попадания сложно, а из-за угрозы повторных ударов проведение ремонтных работ остается опасным. Местных жителей призывают покидать поселки и села, находящиеся в зоне досягаемости вражеских FPV-дронов.

Ситуация в сети

По состоянию на утро 29 июля из-за боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Харьковской области остается без электроснабжения. Также перебои с электричеством фиксируются в Донецкой, Запорожской и Николаевской областях. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и проводят ремонтные работы круглосуточно.

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Удар по "Укрпочте"

Еще один инцидент произошел возле Манцевки Великобурлукской общины. 28 июля автомобиль передвижного отделения «Укрпочты» получил повреждения в результате удара российского FPV-дрона. Об этом сообщил руководитель Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич. Он также обнародовал фото поврежденного автомобиля.

Как сообщали Новини.LIVE, число пострадавших в результате удара российских войск по Слободскому району Харькова 26 июля возросло до 14 человек. Погибла 40-летняя женщина, вынужденная переселенка. Среди раненых — её малолетний сын.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в результате атаки российского FPV-дрона погиб доцент кафедры инженерии программного обеспечения Национального аэрокосмического университета "ХАИ" Геннадий Симбирский. Вражеский беспилотник попал в автомобиль, на котором преподаватель ехал в город.

Харьковская область обстрелы свет
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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