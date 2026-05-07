Удар по Харькову: дрон РФ разбил дома, пострадали дети
Сегодня, 7 мая, российские беспилотники атаковали жилой сектор в Новобаварском районе Харькова. На месте попадания сразу вспыхнули пожары. На эту минуту известно о пяти пострадавших жителях, среди которых есть дети.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Атака на Харьков
Российский беспилотник попал в Новобаварском районе Харькова. После удара возник пожар в частном секторе. Всего повреждено около 38 домов, в которых выбило стекла и изуродовало крыши. Кроме домов, пострадало и имущество горожан — один гражданский автомобиль сгорел дотла, а торговый павильон получил значительные повреждения.
Пострадавшие от атаки
В результате этого удара ранения или сильный шок получили девять человек. Среди них трое детей — в частности, 7 и 15-летние девочки. Также под удар попала 70-летняя женщина, у которой диагностировали острую реакцию на стресс. Кроме них, за медицинской поддержкой обратились 60-летний мужчина и 47-летняя женщина.
У пятерых человек медики диагностировали острую реакцию на стресс, еще двое — получили ранения стеклом и ушибы. К счастью, на данный момент госпитализация никому не понадобилась, поэтому медики смогли оказать всю необходимую помощь людям прямо на месте.
Работа спецслужб
Сейчас спасатели уже полностью потушили все очаги огня. Все необходимые службы продолжают работать на месте, чтобы задокументировать последствия очередной атаки на город.
Обстрелы Харьковщины
За прошедшие сутки Харьков и еще 15 населенных пунктов области находились под российскими ударами. Под обстрелами оказались несколько районов города, в частности Новобаварский, Салтовский и Основянский. Всего в результате атак пострадали восемь человек. В Харькове ранения получили четверо жителей, еще три человека травмировались в Золочевской громаде и один — в Слатино.
Враг применял управляемые авиабомбы, дроны различных типов, в частности "Герань-2", "Ланцет" и FPV. За сутки зафиксировано более 40 атак с воздуха, повреждены жилые дома, транспорт, магазин, учебное заведение и другие гражданские объекты.
