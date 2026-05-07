Главная Харьков Удар по Харькову: дрон РФ разбил дома, пострадали дети

Дата публикации 7 мая 2026 12:19
Последствия попадания дрона. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев

Сегодня, 7 мая, российские беспилотники атаковали жилой сектор в Новобаварском районе Харькова. На месте попадания сразу вспыхнули пожары. На эту минуту известно о пяти пострадавших жителях, среди которых есть дети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Атака на Харьков

Российский беспилотник попал в Новобаварском районе Харькова. После удара возник пожар в частном секторе. Всего повреждено около 38 домов, в которых выбило стекла и изуродовало крыши. Кроме домов, пострадало и имущество горожан — один гражданский автомобиль сгорел дотла, а торговый павильон получил значительные повреждения.

Пожарные тушат пожар. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев

Пострадавшие от атаки

В результате этого удара ранения или сильный шок получили девять человек. Среди них трое детей — в частности, 7 и 15-летние девочки. Также под удар попала 70-летняя женщина, у которой диагностировали острую реакцию на стресс. Кроме них, за медицинской поддержкой обратились 60-летний мужчина и 47-летняя женщина.

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев

У пятерых человек медики диагностировали острую реакцию на стресс, еще двое — получили ранения стеклом и ушибы. К счастью, на данный момент госпитализация никому не понадобилась, поэтому медики смогли оказать всю необходимую помощь людям прямо на месте.

Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев

Работа спецслужб

Сейчас спасатели уже полностью потушили все очаги огня. Все необходимые службы продолжают работать на месте, чтобы задокументировать последствия очередной атаки на город.

Двигатель дрона. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев
Ратувальщик ликвидирует последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев

Обстрелы Харьковщины

За прошедшие сутки Харьков и еще 15 населенных пунктов области находились под российскими ударами. Под обстрелами оказались несколько районов города, в частности Новобаварский, Салтовский и Основянский. Всего в результате атак пострадали восемь человек. В Харькове ранения получили четверо жителей, еще три человека травмировались в Золочевской громаде и один — в Слатино.

Враг применял управляемые авиабомбы, дроны различных типов, в частности "Герань-2", "Ланцет" и FPV. За сутки зафиксировано более 40 атак с воздуха, повреждены жилые дома, транспорт, магазин, учебное заведение и другие гражданские объекты.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове утром, 6 мая, произошел удар беспилотника по жилому району. В результате взрыва повреждены дома и возник пожар. Пострадали две женщины. Спасатели быстро ликвидировали последствия атаки.

Также Новини.LIVE писали, что в течение 30 апреля под вражеским огнем оказались город Харьков и еще 19 населенных пунктов области. В результате серии атак есть семеро раненых и значительные разрушения.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
