Удар по Харкову: дрон РФ розтрощив будинки, постраждали діти

Наслідки влучання дрона.

Сьогодні, 7 травня, російські безпілотники атакували житловий сектор у Новобаварському районі Харкова. На місці влучання одразу спалахнули пожежі. На цю хвилину відомо про п’ятьох постраждалих мешканців, серед яких є діти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Атака на Харків

Російський безпілотник влучив у Новобаварському районі Харкова. Після удару виникла пожежа у приватному секторі. Загалом пошкоджено близько 38 будинків, у яких вибило шибки та понівечило дахи. Окрім осель, постраждало і майно містян — один цивільний автомобіль згорів вщент, а торговельний павільйон зазнав значних пошкоджень.

Вогнеборці гасять пожежу.

Постраждалі від атаки

Внаслідок цього удару поранення або сильний шок отримали дев'ятеро людей. Серед них троє дітей — зокрема, 7 та 15-річні дівчата. Також під удар потрапила 70-річна жінка, у якої діагностували гостру реакцію на стрес. Окрім них, за медичною підтримкою звернулися 60-річний чоловік та 47-річна жінка.

Руйнації на місці атаки.

У пʼятьох людей медики діагностували гостру реакцію на стрес, ще двоє — отримали поранення склом та забої. На щастя, на цей момент госпіталізація нікому не знадобилася, тож медики змогли надати всю необхідну допомогу людям прямо на місці.

Знищене авто.

Робота спецслужб

Наразі рятувальники вже повністю загасили всі осередки вогню. Усі необхідні служби продовжують працювати на місці, щоб задокументувати наслідки чергової атаки на місто.

Двигун дрона.

Ратувальник ліквідовує наслідки атаки.

Наслідки удару по Харкову.

Обстріли Харківщини

Минулої доби Харків і ще 15 населених пунктів області перебували під російськими ударами. Під обстрілами опинилися кілька районів міста, зокрема Новобаварський, Салтівський та Основ’янський. Загалом унаслідок атак постраждали восьмеро людей. У Харкові поранення отримали четверо мешканців, ще троє людей травмувалися в Золочівській громаді та одна — у Слатиному.

Ворог застосовував керовані авіабомби, дрони різних типів, зокрема "Герань-2", "Ланцет" і FPV. За добу зафіксовано понад 40 атак з повітря, пошкоджені житлові будинки, транспорт, магазин, навчальний заклад та інші цивільні об’єкти.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові вранці, 6 травня, стався удар безпілотника по житловому району. Внаслідок вибуху пошкоджено будинки та виникла пожежа. Постраждали двоє жінок. Рятувальники швидко ліквідували наслідки атаки.

Також Новини.LIVE писали, що впродовж 30 квітня під ворожим вогнем опинилися місто Харків та ще 19 населених пунктів області. Внаслідок серії атак є семеро поранених та значні руйнування.