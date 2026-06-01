Удар по Харькову и области: ранения получили 9 человек

Разрушение на мысцы удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 1 июня российские беспилотники атаковали Харьков и населенные пункты области. Под ударами оказались жилые кварталы, частные дома и гражданская инфраструктура. Пострадали девять человек, среди которых жители Харькова, Богодухова и нескольких сел области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удары по Харькову

Первый удар в Харькове зафиксировали около 00:25 в Основянском районе. Беспилотник попал в гаражи рядом с многоквартирным домом. Два гаража были полностью разрушены, а взрывной волной повредило жилые дома и автомобили. Ранения получили женщины в возрасте 34 и 49 лет. Еще у 65-летней жительницы медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Позже в Холодногорском районе беспилотник, предварительно типа "Молния", упал вблизи жилой застройки. В результате взрыва в трех частных домах выбило окна.

Еще одно попадание произошло в Слободском районе. Беспилотник попал в землю недалеко от остановки общественного транспорта. В жилом доме рядом повреждены окна квартир.

Читайте также:

Пожары в Богодухове

Вечером 31 мая российский дрон атаковал частный дом в Богодухове. Из-за удара вспыхнул пожар, а 39-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Около 01:10 еще один беспилотник, предварительно "Молния", попал в квартиру на пятом этаже многоквартирного дома. Также были повреждены соседние квартиры. Информации о пострадавших в этом случае не поступало.

Девять пострадавших

В течение суток на Харьковщине пострадали девять человек. В Харькове ранения и стрессовые реакции получили женщины в возрасте 34, 58, 65 и 76 лет. Также пострадали 38-летняя женщина из села Дегтяри Богодуховской громады, женщины в возрасте 54 и 87 лет из села Постольное Золочевской громады, 39-летняя жительница Богодухова и 34-летний мужчина из села Сулиговка Оскольской громады.

Повреждены дома

В результате обстрелов в Харькове повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома, семь автомобилей, два гаража, газовые и электрические сети, а также светофор. Разрушения зафиксировали и в других районах области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, электросети, грузовики и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российские войска применили по Харьковщине ракету, реактивные системы залпового огня, управляемую авиабомбу, дроны "Герань-2", "Молния", FPV-дроны и другие беспилотники.

Как сообщали Новини.LIVE, днем, 25 мая, российская ракета ударила по гражданскому предприятию в Дергачах Харьковской области. Количество погибших и пострадавших растет. В больницах более 15 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.

Также Новини.LIVE писали, что российский беспилотник вечером 30 мая атаковал Чугуевский район Харьковской области. В результате удара пострадали двое сотрудников полиции, которые находились на службе. Также повреждения получил служебный автомобиль.