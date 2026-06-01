Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Удар по Харькову и области: ранения получили 9 человек

Удар по Харькову и области: ранения получили 9 человек

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 10:02
Удар по Харькову и области: ранения получили 9 человек
Разрушение на мысцы удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 1 июня российские беспилотники атаковали Харьков и населенные пункты области. Под ударами оказались жилые кварталы, частные дома и гражданская инфраструктура. Пострадали девять человек, среди которых жители Харькова, Богодухова и нескольких сел области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удары по Харькову

Первый удар в Харькове зафиксировали около 00:25 в Основянском районе. Беспилотник попал в гаражи рядом с многоквартирным домом. Два гаража были полностью разрушены, а взрывной волной повредило жилые дома и автомобили. Ранения получили женщины в возрасте 34 и 49 лет. Еще у 65-летней жительницы медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Позже в Холодногорском районе беспилотник, предварительно типа "Молния", упал вблизи жилой застройки. В результате взрыва в трех частных домах выбило окна.

Еще одно попадание произошло в Слободском районе. Беспилотник попал в землю недалеко от остановки общественного транспорта. В жилом доме рядом повреждены окна квартир.

Читайте также:

Пожары в Богодухове

Вечером 31 мая российский дрон атаковал частный дом в Богодухове. Из-за удара вспыхнул пожар, а 39-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Около 01:10 еще один беспилотник, предварительно "Молния", попал в квартиру на пятом этаже многоквартирного дома. Также были повреждены соседние квартиры. Информации о пострадавших в этом случае не поступало.

Девять пострадавших

В течение суток на Харьковщине пострадали девять человек. В Харькове ранения и стрессовые реакции получили женщины в возрасте 34, 58, 65 и 76 лет. Также пострадали 38-летняя женщина из села Дегтяри Богодуховской громады, женщины в возрасте 54 и 87 лет из села Постольное Золочевской громады, 39-летняя жительница Богодухова и 34-летний мужчина из села Сулиговка Оскольской громады.

Повреждены дома

В результате обстрелов в Харькове повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома, семь автомобилей, два гаража, газовые и электрические сети, а также светофор. Разрушения зафиксировали и в других районах области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, электросети, грузовики и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российские войска применили по Харьковщине ракету, реактивные системы залпового огня, управляемую авиабомбу, дроны "Герань-2", "Молния", FPV-дроны и другие беспилотники.

Как сообщали Новини.LIVE, днем, 25 мая, российская ракета ударила по гражданскому предприятию в Дергачах Харьковской области. Количество погибших и пострадавших растет. В больницах более 15 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.

Также Новини.LIVE писали, что российский беспилотник вечером 30 мая атаковал Чугуевский район Харьковской области. В результате удара пострадали двое сотрудников полиции, которые находились на службе. Также повреждения получил служебный автомобиль.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации