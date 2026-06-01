Удар по Харкову та області: поранення отримали 9 людей

Руйнування на мысцы удару. Фото: Харкывська обласна прокуратура

У ніч проти 1 червня російські безпілотники атакували Харків і населені пункти області. Під ударами опинилися житлові квартали, приватні будинки та цивільна інфраструктура. Постраждали дев'ятеро людей, серед яких мешканці Харкова, Богодухова та кількох сіл області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Удари по Харкову

Перший удар у Харкові зафіксували близько 00:25 в Основ'янському районі. Безпілотник влучив у гаражі поруч із багатоквартирним будинком. Два гаражі були повністю зруйновані, а вибуховою хвилею пошкодило житлові будинки та автомобілі. Поранення отримали жінки віком 34 і 49 років. Ще у 65-річної мешканки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Пізніше в Холодногірському районі безпілотник, попередньо типу "Молнія", впав поблизу житлової забудови. Унаслідок вибуху в трьох приватних будинках вибило вікна.

Ще одне влучання сталося у Слобідському районі. Безпілотник поцілив у землю неподалік зупинки громадського транспорту. У житловому будинку поруч пошкоджено вікна квартир.

Пожежі у Богодухові

Увечері 31 травня російський дрон атакував приватний будинок у Богодухові. Через удар спалахнула пожежа, а 39-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Близько 01:10 ще один безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у квартиру на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку. Також були пошкоджені сусідні квартири. Інформації про постраждалих у цьому випадку не надходило.

Дев'ятеро постраждалих

Протягом доби на Харківщині постраждали дев'ять людей. У Харкові поранення та стресові реакції отримали жінки віком 34, 58, 65 і 76 років. Також постраждали 38-річна жінка із села Дегтярі Богодухівської громади, жінки віком 54 та 87 років із села Постольне Золочівської громади, 39-річна мешканка Богодухова та 34-річний чоловік із села Сулигівка Оскільської громади.

Пошкоджені будинки

Унаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено вісім багатоквартирних і чотири приватні будинки, сім автомобілів, два гаражі, газові та електричні мережі, а також світлофор. Руйнування зафіксували й в інших районах області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, електромережі, вантажівки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За добу російські війська застосували по Харківщині ракету, реактивні системи залпового вогню, керовану авіабомбу, дрони "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони та інші безпілотники.

