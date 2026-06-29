В Харькове накануне выпускного погибла студентка университета

Погибшая Фатима Гусейнова. Фото: Харьковский национальный медицинский университет / Facebook

Российские войска в середине дня нанесли удар управляемой авиабомбой по Холодногорскому району Харькова. В результате вражеского обстрела погибла 23-летняя девушка, которая была студенткой местного медицинского университета. Также в результате очередного акта террора ранения и сильный стресс получили еще 12 мирных жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы полиции Харьковской области и Харьковский национальный медицинский университет.

Подробности трагедии

По данным местных пабликов, погибшая девушка уже завтра должна была официально получить диплом врача и отпраздновать свой выпускной вечер.

Погибшая девушка в результате российского обстрела в Харькове. Фото: "Думка"

Помимо погибшей, 8 местных жителей получили тяжелые взрывные и осколочные ранения.

"Еще у четырех человек наблюдается острая стрессовая реакция", — сообщили в ведомстве.

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На месте падения бомбы оперативно работали следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и медики скорой помощи.

Правоохранители на месте падения бомбы в Харькове. Фото: Нацполиция

"По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статье 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения", — подчеркнули в Нацполиции.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, российские войска в последнее время значительно активизировали применение управляемых авиабомб и баллистических ракет против гражданского населения Харькова. Только за последнюю неделю Россия атаковала Харьков 18 раз

Также Новини.LIVE сообщали, что саперы продолжают разминировать территории Харьковской области, пострадавшие в результате боевых действий. В последнее время специалисты обследовали и разминировали почти 35 гектаров сельскохозяйственных угодий и более 12 гектаров лесных территорий.