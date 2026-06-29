Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Удар по Харкову: напередодні випускного загинула студентка університету

Удар по Харкову: напередодні випускного загинула студентка університету

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 23:59
У Харкові напередодні випускного загинула студентка університету
Загибла Фатіма Гусейнова. Фото: Харківський національний медичний університет /Fаcebook

Російські війська посеред дня завдали удару керованою авіабомбою по Холодногірському району Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 23-річна дівчина, яка була студенткою місцевого медичного університету. Також через черговий акт терору поранення та сильний стрес дістали ще 12 мирних мешканців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне повідомлення пресслужби поліції Харківської області та Харківський національний медичний університет.

Деталі трагедії 

За даними місцевих пабликів, загибла дівчина вже завтра мала офіційно отримати диплом лікаря та святкувати свій випускний вечір.

Удар по Харкову: напередодні випускного загинула студентка університету - фото 1
Загибла дівчина через російський обстріл у Харкові. Фото: Думка

Окрім загиблої, 8 місцевих жителів отримали важкі вибухові та осколкові поранення.

"Ще у чотирьох людей гостра реакція на стрес", — повідомили у відомстві.

Читайте також:

На місці влучання бомби оперативно працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та медики швидкої допомоги.

Удар по Харкову: напередодні випускного загинула студентка університету - фото 2
Правоохоронці на місці прильоту у Харкові. Фото: Нацполіція

"За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення", — підкреслили в Нацполіції.

Як писали Новини.LIVE раніше, російські війська останнім часом значно посилили використання керованих авіабомб та балістичних ракет проти цивільного населення Харкова. Тільки за останній тиждень Росія атакувала Харків 18 разів

Також Новини.LIVE повідомляли, що сапери продовжують розміновувати території Харьківщини, які постраждали через бойові дії. Останнім часом спеціалісти обстежили та розмінували майже 35 гектарів сільськогосподарських угідь та понад 12 гектарів лісових територій. 

смерть Харків обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації