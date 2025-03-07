Обстрел Харькова 7 марта — какие последствия российской атаки

Удар по Харькову — Терехов сообщил о пострадавших
Российские оккупанты утром 7 марта нанесли удар по Харькову. Сейчас известно о четырех пострадавших.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 7 марта
Захватчики атаковали объект гражданской инфраструктуры. Из-под обломков здания достали женщину, которую сейчас обследуют врачи. Терехов отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются.
"На месте попадания пожар. Пострадал также многоквартирный дом, который находится рядом. Из него эвакуируют всех жителей", — рассказал мэр Харькова.
Сейчас на месте атаки работают все соответствующие службы.
По состоянию на 07:00 известно о четырех пострадавших.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в медицинское учреждение госпитализированы женщина 65-летняя женщина и 61-летний мужчина.
Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 06:30. Попадание зафиксировано в Киевском районе города.
Также этой ночью взрывы раздавались в Тернополе и Полтавской области. Российские оккупанты атаковали ракетами.
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