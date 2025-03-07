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Удар по Харкову — Терехов повідомив про постраждалих

7 березня 2025 07:03
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Харкова 7 березня — які наслідки російської атаки
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти зранку 7 березня завдали удару по Харкову. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Загарбники атакували обʼєкт цивільної інфраструктури. З-під уламків будівлі дістали жінку, яку наразі обстежують лікарі. Терехов зазначив, що пошуково-рятувальні роботи тривають. 

"На місці влучання пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що розташований поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців", — розповів мер Харкова.

Наразі на місці атаки працюють усі відповідні служби.

Станом на 07:00 відомо про чотирьох постраждалих.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що до медичної установи госпіталізовані жінка 65-річна жінка та 61-річний чоловік. 

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Допис Терехова. Фото: скриншот
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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 06:30. Влучання зафіксовано у Київському районі місті.

Також цієї ночі вибухи лунали в Тернополі та Полтавській області. Російські окупанти атакували ракетами.

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