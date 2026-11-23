Дом после попадания. Фото: ГСЧС Харьковской области

Утром 23 ноября российские войска нанесли удары беспилотниками по Лозовой в Харьковской области и нескольким районам Харькова. В Лозовой, по предварительным данным, пострадали семь человек, вспыхнули пожары в жилом доме и частном секторе. В Харькове после ударов фиксируются повреждения, обстоятельства атак и последствия уточняются. Все пожары в Лозовой уже потушены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Лозовой

Российские войска атаковали город Лозовая Харьковской области ударными беспилотниками. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали семь человек.

Одно из попаданий произошло во дворе девятиэтажного жилого дома в центре города. После удара загорелись автомобили и квартира на шестом этаже.

Пожар после удара. Фото: ГСЧС Харьковской области

Еще по одному адресу возник пожар на территории частного сектора. Там также повреждены жилые дома.

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Спасатели тушат автомобиль. Фото: ГСЧС Харьковской области

Обстрелы Харькова

Кроме Лозовой, российские войска атаковали и Харьков. Один из ударов пришелся на Основянский район города. Впоследствии враг нанес повторный удар боеприпасом типа "Бандероль". По предварительной информации, в результате повторной атаки повреждены окна в частных домах вблизи места попадания.

Также оккупанты нанесли удар по Холодногорскому району. Кроме того, по предварительным данным, под атакой оказался Шевченковский район Харькова. В настоящее время информация о последствиях ударов в этих районах уточняется.

Отметим, вечером 22 ноября российский беспилотник нанес удар по Немишлянскому району Харькова. Взрыв повредил детский сад и окна четырёх многоквартирных домов. Пострадали три человека, ещё одной женщине потребовалась помощь медиков из-за острой стрессовой реакции.

Кроме того, утром 20 ноября россияне атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты с помощью беспилотника поразили здание, где проводятся диагностические обследования пациентов. Взрыв повредил крышу, медицинские кабинеты и оборудование. Пострадали четверо человек.