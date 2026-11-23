Будинок після влучання. Фото: ДСНС Харківщини

Зранку, 23 листопада, російські війська атакували безпілотниками Лозову на Харківщині та кілька районів Харкова. У Лозовій попередньо постраждали семеро людей, спалахнули пожежі в житловому будинку й приватному секторі. У Харкові після ударів фіксують пошкодження, обставини атак і наслідки уточнюють. Усі пожежі в Лозовій уже загасили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Лозовій

Російські війська атакували місто Лозова Харківської області ударними безпілотниками. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали семеро людей.

Одне з влучань сталося у дворі дев'ятиповерхового житлового будинку в центрі міста. Після удару загорілися автомобілі та квартира на шостому поверсі.

Пожежа після удару. Фото: ДСНС Харківщини

Ще за однією адресою виникла пожежа на території приватного сектору. Там також пошкоджені житлові будинки.

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Рятувальники гасять авто. Фото: ДСНС Харківщини

Обстріли Харкова

Крім Лозової, російські війська атакували й Харків. Один з ударів припав на Основ'янський район міста. Згодом ворог завдав повторного удару боєприпасом типу "Бандероль". За попередньою інформацією, внаслідок повторної атаки пошкоджені вікна у приватних будинках поблизу місця влучання.

Також окупанти вдарили по Холодногірському району. Крім того, попередньо, під атакою опинився Шевченківський район Харкова. Наразі інформацію про наслідки ударів у цих районах уточнюють.

Зазначимо, ввечері 22 листопада російський безпілотник ударив по Немишлянському району Харкова. Вибух пошкодив дитячий садок і вікна чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали троє людей, ще одній жінці знадобилася допомога медиків через гостру реакцію на стрес.

Також, вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання. Постраждали четверо людей.