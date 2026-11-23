Удар по Лозовій на Харківщині: постраждали семеро людей
Зранку, 23 листопада, російські війська атакували безпілотниками Лозову на Харківщині та кілька районів Харкова. У Лозовій попередньо постраждали семеро людей, спалахнули пожежі в житловому будинку й приватному секторі. У Харкові після ударів фіксують пошкодження, обставини атак і наслідки уточнюють. Усі пожежі в Лозовій уже загасили.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Удар по Лозовій
Російські війська атакували місто Лозова Харківської області ударними безпілотниками. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали семеро людей.
Одне з влучань сталося у дворі дев'ятиповерхового житлового будинку в центрі міста. Після удару загорілися автомобілі та квартира на шостому поверсі.
Ще за однією адресою виникла пожежа на території приватного сектору. Там також пошкоджені житлові будинки.
Усі осередки займання рятувальники ліквідували. До роботи залучали підрозділи ДСНС та офіцерів-рятувальників громад.
Обстріли Харкова
Крім Лозової, російські війська атакували й Харків. Один з ударів припав на Основ'янський район міста. Згодом ворог завдав повторного удару боєприпасом типу "Бандероль". За попередньою інформацією, внаслідок повторної атаки пошкоджені вікна у приватних будинках поблизу місця влучання.
Також окупанти вдарили по Холодногірському району. Крім того, попередньо, під атакою опинився Шевченківський район Харкова. Наразі інформацію про наслідки ударів у цих районах уточнюють.
Зазначимо, ввечері 22 листопада російський безпілотник ударив по Немишлянському району Харкова. Вибух пошкодив дитячий садок і вікна чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали троє людей, ще одній жінці знадобилася допомога медиків через гостру реакцію на стрес.
Також, вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання. Постраждали четверо людей.