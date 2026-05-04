КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес

Главная Харьков Удар по Мерефе на Харьковщине: число жертв атаки растет

Дата публикации 4 мая 2026 11:33
Удар по Мерефе на Харьковщине: число жертв атаки растет
Последствия удара по Мерефе. Фото: скриншот из видео

Сегодня, 4 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине. К сожалению, есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели и другие службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Последствия удара

В результате атаки по Мерефе, сегодня, 4 мая, возник пожар, его уже ликвидировали. Повреждены частные и многоквартирные дома. Разрушениям подверглись по меньшей мере четыре магазина и станция техобслуживания. Часть территории СТО существенно уничтожена.

Погибшие и раненые

К сожалению, известно о четырех погибших людях. Это 50- и 63-летние мужчины и 41- и 52-летние женщины. Пострадали 16 человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о состоянии людей может меняться.

Работа служб

К ликвидации последствий привлечены спасатели, медики и другие профильные службы. Они разбирают завалы и проверяют здания на безопасность. Работы продолжаются.

Удар по Харькову

Кроме того, днем, 4 мая россияне атаковали и Харьков. Зафиксировано попадание вражеского беспилотника в Холодногорском районе города. Последствия пока уточняются.

Обстрелы Харьковщины

На Харьковщине утром 4 мая российский беспилотник атаковал трассу Киев — Харьков — Довжанский вблизи села Каменная Яруга Чугуевского района. Удар пришелся рядом с гражданским автомобилем. В результате атаки поврежден фургон, который использовался для перевозки хлебобулочных изделий. На момент удара он был пустой. Пострадали двое мужчин. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, экспедитор - острую реакцию на стресс.

Как сообщали Новини.LIVE, что ночью 2 мая российские войска ударили дронами, предварительно типа "Герань-2", по селу Васищево Харьковского района. После попаданий зафиксировали разрушения в жилом секторе. Трое в возрасте от 38 до 67 лет, 49-летний мужчина, испытали острую реакцию на стресс.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове днем 2 мая российские беспилотники ударили по нескольким районам города. Атаке подверглись несколько автозаправочных станций и жилая застройка. Есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

Харьковская область обстрелы погибшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
