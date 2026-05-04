Удар по Мерефі на Харківщині: число жертв атаки зростає

Наслідки удару по Мерефі. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 4 травня, російські війська завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині. На жаль, є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники та інші служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Наслідки удару

Унаслідок атаки по Мерефі, сьогодні, 4 травня, виникла пожежа, її вже ліквідували. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Руйнувань зазнали щонайменше чотири магазини та станція техобслуговування. Частина території СТО суттєво знищена.

Загиблі та поранені

На жаль, відомо про чотирьох загиблих людей. Це 50- і 63-річні чоловіки та 41- і 52-річні жінки. Постраждало 16 людей. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Інформація про стан людей може змінюватися.

Робота служб

До ліквідації наслідків залучені рятувальники, медики та інші профільні служби. Вони розбирають завали та перевіряють будівлі на безпеку. Роботи тривають.

Удар по Харкову

Крім того, вдень, 4 травня росіяни атакували й Харків. Зафіксовано влучання ворожого безпілотника в Холодногірському районі міста. Наслідки наразі уточнюються.

Обстріли Харківщини

На Харківщині вранці 4 травня російський безпілотник атакував трасу Київ — Харків — Довжанський поблизу села Кам’яна Яруга Чугуївського району. Удар припав поруч із цивільним автомобілем. Унаслідок атаки пошкоджено фургон, який використовували для перевезення хлібобулочних виробів. На момент удару він був порожній. Постраждали двоє чоловіків. Водій отримав закриту черепно-мозкову травму та струс мозку, експедитор — гостру реакцію на стрес.

Як повідомляли Новини.LIVE, що вночі 2 травня російські війська вдарили дронами, попередньо типу "Герань-2", по селу Васищеве Харківського району. Після влучань зафіксували руйнування у житловому секторі. Троє віком від 38 до 67 років, 49-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові вдень 2 травня російські безпілотники вдарили по кількох районах міста. Атаки зазнали декілька автозаправних станцій та житлова забудова. Є постраждалі. На місці працюють екстрені служби.