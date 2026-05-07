Удар по Мерефе на Харьковщине: возросло количество жертв

Последствия удара по Мерефе. Фото: Харьковская областная военная администрация

Российский ракетный удар по Мерефе на Харьковщине 4 мая, продолжает уносить жизни людей даже через несколько дней после атаки. Количество погибших возросло до семи, а число пострадавших — до 31. Среди раненых есть дети, часть людей до сих пор находится в больницах. В городе продолжается ликвидация последствий обстрела и помощь жителям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Сообщение об увеличении количества жертв. Фото: скриншот из Telegram

Количество жертв возросло

В больнице скончался 59-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время российского удара по Мерефе 4 мая. Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось. Ранее также сообщалось о смерти 68-летнего мужчины, который находился в тяжелом состоянии после атаки.

Всего жертвами обстрела стали семь человек: мужчины в возрасте 68, 59, 55 и 63 лет, а также женщины 74, 52 и 41 года.

Пострадавшие от атаки

Сейчас в медицинских учреждениях Харькова остаются более 10 человек травмированных. Всего пострадал 31 человек, среди них — мальчики в возрасте 2, 16 и 17 лет. Самому младшему ребенку помощь оказали амбулаторно, его состояние удовлетворительное.

Читайте также:

Что известно об атаке

Российские войска нанесли ракетный удар по Мерефе днем 4 мая. Под атаку попала гражданская инфраструктура города, который расположен далеко от линии фронта. После взрыва на месте работали спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы. Все поврежденные здания обследовали, чтобы убедиться, что под завалами больше никого нет.

Часть раненых получила тяжелые взрывные травмы, другие — ранения средней тяжести и острую реакцию на стресс.

Обстрелы за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 6 мая, российские войска обстреляли Харьков и еще 15 населенных пунктов области. Под ударами оказались Новобаварский, Салтовский и Основянский районы города. В результате атак пострадали восемь человек. В Харькове ранения получили две женщины в возрасте 48 и 52 лет и мужчины 49 и 56 лет. Еще три человека пострадали в селе Писаревка Золочевской громады — это двое мужчин 25 и 49 лет и 48-летняя женщина. В поселке Слатино травмировалась 53-летняя жительница.

Для атак по Харьковщине российская армия применила управляемые авиабомбы, дроны "Герань-2", "Ланцет", FPV-дроны и БПЛА других типов. Всего за сутки зафиксировали более 40 воздушных атак различными видами вооружения. Из-за обстрелов в области повреждены десятки гражданских объектов. В Харькове разрушениям подверглись частные дома, гаражи и автомобили. В районах области повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазин, электросети, учебное заведение, микроавтобусы и другой транспорт.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове утром, 6 мая, произошел удар беспилотника по жилому району. В результате взрыва повреждены дома и возник пожар. Пострадали две женщины. Спасатели быстро ликвидировали последствия атаки.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 5 мая российские войска ударили ракетами и дронами по Харькову и области. Есть погибший и несколько пострадавших. В городе повреждены здания и транспорт. Все обстоятельства атак еще устанавливают.