Удар по Мерефі на Харківщині: зросла кількість жертв

Наслідки удару по Мерефі. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Російський ракетний удар по Мерефі на Харківщині 4 травня, продовжує забирати життя людей навіть через кілька днів після атаки. Кількість загиблих зросла до семи, а число постраждалих — до 31. Серед поранених є діти, частина людей досі перебуває у лікарнях. У місті триває ліквідація наслідків обстрілу та допомога мешканцям.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Повідомлення про збільшення кількості жертв. Фото: скриншот із Telegram

Кількість жертв зросла

У лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час російського удару по Мерефі 4 травня. Медики кілька днів боролися за його життя, однак урятувати його не вдалося. Раніше також повідомлялося про смерть 68-річного чоловіка, який перебував у важкому стані після атаки.

Загалом жертвами обстрілу стали семеро людей: чоловіки віком 68, 59, 55 та 63 років, а також жінки 74, 52 і 41 року.

Постраждалі від атаки

Наразі в медичних закладах Харкова залишаються понад 10 осіб травмованих. Усього постраждала 31 людина, серед них — хлопчики віком 2, 16 та 17 років. Наймолодшій дитині допомогу надали амбулаторно, її стан задовільний.

Що відомо про атаку

Російські війська завдали ракетного удару по Мерефі вдень 4 травня. Під атаку потрапила цивільна інфраструктура міста, яке розташоване далеко від лінії фронту. Після вибуху на місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Усі пошкоджені будівлі обстежили, щоб переконатися, що під завалами більше нікого немає.

Частина поранених дістала тяжкі вибухові травми, інші — поранення середньої тяжкості та гостру реакцію на стрес.

Обстріли за минулу добу

Минулої доби, 6 травня, російські війська обстріляли Харків та ще 15 населених пунктів області. Під ударами опинилися Новобаварський, Салтівський та Основ’янський райони міста. Унаслідок атак постраждали восьмеро людей. У Харкові поранення дістали дві жінки віком 48 і 52 років та чоловіки 49 і 56 років. Ще троє людей постраждали у селі Писарівка Золочівської громади — це двоє чоловіків 25 і 49 років та 48-річна жінка. У селищі Слатине травмувалася 53-річна мешканка.

Для атак по Харківщині російська армія застосувала керовані авіабомби, дрони "Герань-2", "Ланцет", FPV-дрони та БпЛА інших типів. Загалом за добу зафіксували понад 40 повітряних атак різними видами озброєння. Через обстріли в області пошкоджені десятки цивільних об’єктів. У Харкові руйнувань зазнали приватні будинки, гаражі та автомобілі. У районах області пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, магазин, електромережі, навчальний заклад, мікроавтобуси та інший транспорт.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові вранці, 6 травня, стався удар безпілотника по житловому району. Внаслідок вибуху пошкоджено будинки та виникла пожежа. Постраждали двоє жінок. Рятувальники швидко ліквідували наслідки атаки.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 5 травня російські війська вдарили ракетами та дронами по Харкову й області. Є загиблий і кілька постраждалих. У місті пошкоджені будівлі та транспорт. Усі обставини атак ще встановлюють.