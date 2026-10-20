Последствия удара по Новой Водолаге. Фото: Харьковская ОВА

Российский удар по Новой Водолаге в Харьковской области унес жизни шестерых человек, в том числе двух детей. Удар пришелся на центральный парк отдыха, где собирались местные жители и семьи с детьми. Самой младшей погибшей девочке было чуть больше года. Еще семеро человек находятся в больницах, четверо из них — дети.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает журнал Новини.LIVE.

Реклама

Последствия удара

После российской атаки на Новую Водолагу Харьковской области в больницах остаются семь человек, среди них четверо детей. Двое пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Всего удар унёс жизни шестерых человек, в том числе двух детей. Самой младшей погибшей девочке было чуть больше года.

"На сегодняшний день ещё семь человек находятся в больнице, из них четверо — дети, двое находятся в тяжёлом состоянии", — рассказал глава ОВА.

Куда нанесли удар россияне

Российские войска атаковали центральную часть Новой Водолаги ударным беспилотником типа "Шахед". Попадание произошло в парк отдыха, где собирались местные жители и семьи с детьми. Рядом не было военных объектов или военной инфраструктуры.

Читайте также:

"Удар был нанесен по центральной части, скажем так, по парку отдыха. Это единственное место в этом населенном пункте, где люди собираются просто отдохнуть и погулять на улице", — отметил Олег Синегубов.

Начальник ОВА подчеркнул, что россияне нанесли удар по гражданскому населению, среди которого были дети.

"Это был прицельный удар по гражданскому населению, по детям, это очередной террористический акт", — заявил он.

Сколько детей погибли в Харьковской области

С начала полномасштабного вторжения Россия убила на территории Харькова и области более 100 детей.

"Всего за период полномасштабного вторжения Россия убила на территории и города Харькова, и Харьковской области уже 122 ребенка. Самому младшему было всего два месяца", — сказал глава Харьковской ОВА.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали Харьков утром 16 октября. Под ударом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков города. В результате атаки погибли два человека, ещё 19 получили ранения. Из-за повреждения энергетического объекта без света остались 180 тысяч абонентов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 18 октября, россияне атаковали дронами два автомобиля в Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Под удары попали легковой автомобиль и микроавтобус. Два человека получили ранения в Старом Салтове, ещё двое пострадали на дороге между Великим Бурлуком и Новой Александровкой.