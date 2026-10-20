Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Удар по Новой Водолаге на Харьковщине: состояние пострадавших

Удар по Новой Водолаге на Харьковщине: состояние пострадавших

Ua ru
20 октября 2026 11:42
Удар РФ по Новой Водолаге: состояние пострадавших детей Харьковская ОВА
Последствия удара по Новой Водолаге. Фото: Харьковская ОВА

Российский удар по Новой Водолаге в Харьковской области унес жизни шестерых человек, в том числе двух детей. Удар пришелся на центральный парк отдыха, где собирались местные жители и семьи с детьми. Самой младшей погибшей девочке было чуть больше года. Еще семеро человек находятся в больницах, четверо из них — дети.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает журнал Новини.LIVE.

Реклама

Последствия удара

После российской атаки на Новую Водолагу Харьковской области в больницах остаются семь человек, среди них четверо детей. Двое пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Всего удар унёс жизни шестерых человек, в том числе двух детей. Самой младшей погибшей девочке было чуть больше года.

"На сегодняшний день ещё семь человек находятся в больнице, из них четверо — дети, двое находятся в тяжёлом состоянии", — рассказал глава ОВА.

Куда нанесли удар россияне

Российские войска атаковали центральную часть Новой Водолаги ударным беспилотником типа "Шахед". Попадание произошло в парк отдыха, где собирались местные жители и семьи с детьми. Рядом не было военных объектов или военной инфраструктуры.

Читайте также:

"Удар был нанесен по центральной части, скажем так, по парку отдыха. Это единственное место в этом населенном пункте, где люди собираются просто отдохнуть и погулять на улице", — отметил Олег Синегубов.

Начальник ОВА подчеркнул, что россияне нанесли удар по гражданскому населению, среди которого были дети.

"Это был прицельный удар по гражданскому населению, по детям, это очередной террористический акт", — заявил он.

Сколько детей погибли в Харьковской области

С начала полномасштабного вторжения Россия убила на территории Харькова и области более 100 детей.

"Всего за период полномасштабного вторжения Россия убила на территории и города Харькова, и Харьковской области уже 122 ребенка. Самому младшему было всего два месяца", — сказал глава Харьковской ОВА.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали Харьков утром 16 октября. Под ударом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков города. В результате атаки погибли два человека, ещё 19 получили ранения. Из-за повреждения энергетического объекта без света остались 180 тысяч абонентов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 18 октября, россияне атаковали дронами два автомобиля в Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Под удары попали легковой автомобиль и микроавтобус. Два человека получили ранения в Старом Салтове, ещё двое пострадали на дороге между Великим Бурлуком и Новой Александровкой.

дети Харьковская область обстрелы Олег Синегубов погибшие пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации