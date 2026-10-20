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Головна Харків Удар по Новій Водолазі на Харківщині: стан постраждалих

Удар по Новій Водолазі на Харківщині: стан постраждалих

Ua ru
20 жовтня 2026 11:42
Удар РФ по Новій Водолазі: стан постраждалих дітей Харківська ОВА
Наслідки удару по Новій Водолазі. Фоото: Харківська ОВА

Російський удар по Новій Водолазі на Харківщині забрав життя шістьох людей, серед них — двох дітей. Атака припала на центральний парк відпочинку, де збиралися місцеві жителі та родини з дітьми. Наймолодшій загиблій дівчинці було трохи більше року. Ще семеро людей залишаються в лікарнях, четверо з них — діти.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передають журнал Новини.LIVE.

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Наслідки удару

Після російської атаки на Нову Водолагу Харківської області в лікарнях залишаються семеро людей, серед них четверо дітей. Двоє пацієнтів перебувають у тяжкому стані. Загалом удар забрав життя шістьох людей, зокрема двох дітей. Наймолодшій загиблій дівчинці було трохи більше року.

"На сьогодні ще семеро людей перебувають у лікарні, з них четверо — це діти, двоє перебувають у важкому стані", — розповів очільник ОВА.

Куди влучили росіяни

Російські війська атакували центральну частину Нової Водолаги ударним безпілотником типу "Шахед". Влучання сталося в парк відпочинку, де збиралися місцеві жителі та родини з дітьми. Поруч не було військових об’єктів чи військової інфраструктури.

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"Удар був завданий по центральній частині, скажімо так, по парку відпочинку. Це єдине місце в цьому населеному пункті, де збираються люди просто відпочити і погуляти на вулиці", — зазначив Олег Синєгубов.

Начальник ОВА наголосив, що росіяни вдарили по цивільному населенню, серед якого були діти.

"Це прицільний був удар по цивільному населенню, по дітях, це черговий терористичний акт", — заявив він.

Скільки дітей загинули на Харківщині

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила на території Харкова та області понад 100 дітей.

"Всього за період повномасштабного вторгнення Росія вбила на території і міста Харкова, і Харківської області вже 122 дитини. Наймолодшій було лише два місяці", — сказав очільник Харківської ОВА.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували Харків вранці 16 жовтня. Під ударом опинилися залізнична та енергетична інфраструктура, а також один із найбільших ринків міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення. Через пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишилися 180 тисяч абонентів.

Також Новини.LIVE писали, що у неділю, 18 жовтня, росіяни атакували дронами два автомобілі у Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини. Під удари потрапили легковик і мікроавтобус. Двоє людей дістали поранення у Старому Салтові, ще двоє постраждали на дорозі між Великим Бурлуком і Новою Олександрівкою.

діти Харківська область обстріли Олег Синєгубов загиблі постраждалі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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